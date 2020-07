Nachdem Rammstein zuletzt ihre Europatournee aufs nächste Jahr schoben, gab die Band nun auch offiziell die Absage ihrer diesjährigen Stadien-Tour durch die USA, Kanada und Mexiko bekannt.

Rammstein haben nun auch offiziell ihre diesjährige Nordamerika-Tour verschoben. Auch wenn die Nachricht etliche Fans in den USA enttäuscht, kommt sie doch wenig überraschend. Erst vergangene Woche hatte die Band die Verlegung ihrer Europatournee auf 2021 angekündigt. Ursprünglich hätte Rammstein mehrere Stadionkonzerte in den USA, Kanada sowie in Mexiko im August und September 2020 spielen sollen. Doch die scheinen nun auch, wie so viele andere Shows, der Coronakrise zum Opfer gefallen sein. Die Absage der Tour gaben Rammstein via Twitter bekannt. „Es ist bedauerlich, aber im Interesse der Gesundheit und Sicherheit aller müssen wir unsere Nordamerika-Tournee verschieben“, schrieb die Band. Ersatztermine gäbe…