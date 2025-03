Klage: Andrew Tate soll Freundin geschlagen und gewürgt haben

The Jesus and Mary Chain: Die Fucked-Up-Fans der Eagles

Der selbsternannte frauenfeindliche Influencer Andrew Tate soll seine Ex-Freundin Brianna Stern wiederholt geschlagen und gewürgt haben, während das Model schluchzte und ihn bat, aufzuhören. Das geht aus einer neuen Klage hervor, die am Donnerstag in Los Angeles eingereicht wurde.

In einer erschütternden 30-seitigen Beschwerde, die Rolling Stone vorliegt, behauptet Stern, dass sie eine zehnmonatige Beziehung mit Andrew Tate hatte. Dabei wurde sein „krankhaftes Verhalten“ immer aggressiver. In den Morgenstunden des 11. März sei er ausgerastet und habe sie „in Angst und Schrecken“ versetzt. Sie habe nach Luft gerungen und sei schließlich mit einer Gehirnerschütterung im Luxushotel zurückgeblieben.

Stern behauptet, Tate habe sie mit einer Hand gewürgt, während er sie mit der anderen auf Gesicht und Kopf schlug. Und als die Schläge „immer stärker“ wurden, habe Tate ihr gesagt, er wolle sie dazu bringen, „wieder OnlyFans zu machen. Aber dieses Mal wirst du deine Muschi zeigen und mir das ganze Geld geben“.

Mehr zum Thema Frauenhasser-Influencer Andrew Tate nach Streit mit Greta Thunberg verhaftet

„Der kranke Fetisch eines gestörten Mannes“

„Die Klägerin protestierte und hörte nie auf zu weinen und Tate zu bitten, aufzuhören. Ihre Schreie und Bitten führten jedoch nur dazu, dass Tate sie noch härter schlug. Ihre Schreie schienen das zu sein, was er wollte. Das, was er brauchte, um zum Höhepunkt zu kommen. Der kranke Fetisch eines gestörten Mannes“, heißt es in der Klage, die der Housten-Anwalt Tony Buzbee im Namen von Stern eingereicht hat.

Tates Anwalt Joseph McBride reagierte am Donnerstag nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme. „Dies ist ein eklatanter Versuch, Geld zu machen. Ein verzweifelter Versuch eines traurigen Menschen, Andrews Erfolg und Ruf für den persönlichen Gewinn auszunutzen“, sagte McBride der Los Angeles Times .

Stern, ein Model, das in Maxim, FHM und Playboy zu sehen war, veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account eine Erklärung. Darin sagte sie, sie habe Tate letzten Sommer kennengelernt, als er Models für seine Kryptowährung rekrutierte. Sie sagte, sie hätten Pläne gemacht, zusammen in Rumänien und dann in Miami zu leben. Das letzte Mal habe sie ihn am 11. Mai im Hotel gesehen, sagte sie.

„Ich bin ein emotionales Wrack“

„Die letzte Woche war sehr schwierig. Und extrem beängstigend für mich. Ich bin ein emotionales Wrack und schaue ständig über meine Schulter. Ich bin nicht mehr die Person, die ich vorher war. Andrew hat mir kürzlich eine SMS geschickt und mir mitgeteilt: „Wenn du mich jemals betrügst, wirst du es bereuen.“ Er hat mir schon bei vielen Gelegenheiten gesagt, dass er mein Leben ruinieren, mich vergewaltigen oder töten würde, wenn ich ihn hintergehe“, schrieb sie am Donnerstag in ihrer Instagram-Story. „Ich weiß, dass er und seine Anhänger mich beleidigen und angreifen werden. Das ist mir egal. Denn ich sage die Wahrheit.“

Tate, 38, ist ein ehemaliger professioneller Kickboxer , der auf X, ehemals Twitter, mehr als 10 Millionen Follower hat. Und seine polarisierende Art von rechtsextremer toxischer Männlichkeit propagiert. Derzeit wird er zusammen mit seinem Bruder Tristan Tate in Rumänien wegen Menschenhandels angeklagt. Die Brüder sind kürzlich in die USA zurückgekehrt, nachdem ein Richter entschieden hatte, dass der Fall in Rumänien aufgrund verschiedener rechtlicher und verfahrenstechnischer Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Strafverfolgung nicht vor Gericht verhandelt werden könne.

Stern sagt in ihrer Beschwerde, dass Tate zu Beginn ihrer Beziehung „extrem liebevoll“ war. Sich aber bald „unhöflich und abweisend“ verhielt. Sie behauptet, er habe ihr ununterbrochen über verschlüsselte Apps geschrieben und sie beschimpft. Sie „Hure“, „Schlampe“ und sein „Eigentum“ genannt.

„Der Angeklagte Andrew Tate ist ein Narzisst“

„Der Angeklagte Andrew Tate ist ein Narzisst wie aus dem Lehrbuch. Ein Mensch, der nur als jemand mit einem Gottkomplex beschrieben werden kann. Tate ist unberechenbar, manipulativ und von Dominanz besessen. Für Tate geht es in Beziehungen nur um Kontrolle und Besitz“, heißt es in der Klage. Sterns Beschwerde enthält Bilder von Textketten, in denen Tate angeblich schrieb: ‚Du hast Attitude, weil du nicht genug geschlagen wirst‘, und „Was bringt es, dich zu haben, wenn ich dich nicht schlage und schwängere? Du solltest dankbar sein.“

Stern sagt in der Klage, dass die Nacht des 10. März zunächst routinemäßig begann. „Anfangs war der Sex einvernehmlich. aAber das änderte sich bald“, heißt es in der Klage. Sie behauptet, Tate habe sie zunächst „verbal erniedrigt“. Bevor er „viel schlimmer, aggressiver und gewalttätiger“ wurde. Und sie gewürgt habe, bis sie fast das Bewusstsein verlor.

Stern sagt, sie habe am nächsten Morgen so getan, als sei sie in Ordnung. Um fliehen zu können. Sie habe einen Arzt aufgesucht, der ihr riet, den Angriff bei der Polizei anzuzeigen. Sie wartete, bis Tate das Land verlassen hatte, bevor sie eine Anzeige bei der Beverly Hills Police Department erstattete, heißt es in der Anzeige.

Vorwürfe wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung

Die neue Klage umfasst Vorwürfe wegen sexueller Nötigung und Körperverletzung, geschlechtsspezifischer Gewalt, Fahrlässigkeit und vorsätzlicher Zufügung von emotionalem Stress. Stern beantragt außerdem eine einstweilige Verfügung.