Der umstrittene Influencer Andrew Tate wurde am Donnerstag in Rumänien vorübergehend verhaftet. Die Polizei wirft ihm und seinem Bruder Tristan Menschenhandel und mehrfache Vergewaltigung vor.

Zuvor legte sich Tate auf Twitter mit Greta Thunberg an. In einem Post forderte er sie auf, ihre E-Mail-Adresse preiszugeben, damit er ihr eine Auflistung seiner Autos und deren Emissionen schicken könne. Die Klimaaktivistin konterte, er könne sich bei ihr unter „smalldickenergy@getalife.com“ melden.

Die erfundene Mailadresse lässt sich mit „Mini-Penis-Energie“ bei der Domain „Hast du nichts anderes zu tun“ übersetzen. Der Ex-Kickboxer antwortete darauf mit einem Video, indem er sich Zigarre rauchend in einem Bademantel präsentiert und weiter gegen Thunberg schoss.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg

The world was curious.

And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf

— Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022