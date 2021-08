Kommen bald auch bei TikTok „Stories“?

Eric Clapton hält den Beschluss von Großbritanniens Premier Boris Johnson, bei Großveranstaltungen nur Geimpften den Eintritt zu gewähren, für „diskriminierend“.

Seit Beginn der Corona-Pandemie machten in Deutschland schon zahlreiche bekannte Menschen durch kritische Meinungen zum Virus und den Impfungen Schlagzeilen. So etwa Schlagersänger Michael Wendler, der die Pandemie so vehement einen Fake nannte, dass sogar sein Instagram-Account gesperrt wurde. Oder Xavier Naidoo, der Impfstoffe als „Gift“ betitelt und erst Ende Mai in einem Video andeutete, ein Impfzentrum zu zerstören. Doch auch andernorts bleibt man nicht von derartigen Ausfällen bekannter Persönlichkeiten verschont. Das neuste Beispiel kommt aus Großbritannien und heißt Eric Clapton. Der Gitarrist hält nämlich nicht viel von Impfungen und Hygienemaßnahmen. Kritik an Boris Johnsons Clapton, der seine Impfung eigenen Angaben zufolge…