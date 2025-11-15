Donald Trump ist nicht dafür bekannt, beim Thema zu bleiben. Fragt man ihn nach der jüngsten Ermordung von Charlie Kirk, seines jungen und einflussreichen politischen Verbündeten, schwenkt er auf den Bau eines Ballsaals im Weißen Haus um. Stellt man ihn wenige Tage vor einer Wahl auf eine Bühne bei einer Wahlkampfveranstaltung, könnte man hören, wie er über die Größe der Genitalien der Golflegende Arnold Palmer spricht. Und natürlich besteht die Chance, dass „der verstorbene, großartige Hannibal Lecter“ auftaucht, wenn er das Thema Einwanderung anspricht.

Metaphorische Magnete

In letzter Zeit hielt es der Präsident für angebracht, wiederholt auf etwas abzuschweifen, das er nicht versteht und nie erklären musste. Magnete. Wie er dazu kam, so fixiert und dennoch so falsch über ein Phänomen zu sprechen, das normalerweise im naturwissenschaftlichen Unterricht der siebten Klasse behandelt wird, bleibt rätselhaft. Aber es ist klar, dass er starke Gefühle dazu hat. Trumps Hauptschluss scheint zu sein, dass Magnetismus grundsätzlich unerklärlich und daher als Element menschlicher Technologie unzuverlässig sei. Hier betrachten wir seine Geschichte des Ringens mit dem physikalischen Prinzip, das es Ihnen ermöglicht, Bilder an Ihrem Kühlschrank zu befestigen.

Glauben Sie es oder nicht. Trump mochte Magnete früher tatsächlich. Zumindest in metaphorischem Sinne. In den Jahren vor seinem Präsidentschaftswahlkampf 2016 spielte er noch die Rolle des Business-Gurus und nutzte seinen Twitter-Account, um Ratschläge wie diesen zu verbreiten: „Gib das Beispiel, und du wirst ein Magnet für die richtigen Leute sein. Das ist der beste Weg, um mit Menschen zu arbeiten, die du magst.“

Trump twitterte 2014 und 2015 mehrere Versionen dieses Zitats – das aus seinem Buch von 2009 stammt, „Think Like a Champion: An Informal Education In Business and Life“ –, offenbar weil ihm der Klang gefiel. Doch als er Präsidentschaftskandidat wurde, begann er, über Magnete in einem negativen (wenn auch immer noch metaphorischen) Licht zu sprechen. Auf dem Wahlkampftrail versprach Trump, den „Magneten von Jobs und Sozialleistungen“ abzuschalten, der Einwanderer in die USA anziehe. Als er 2018 argumentierte, bewaffnete Lehrer würden Schulschießereien verhindern, twitterte er, dass eine „‚waffenfreie‘ Schule ein Magnet für schlechte Menschen“ sei. Und in einem unsinnigen Abschnitt einer Rede 2019 vor der Faith & Freedom Coalition beschuldigte er die Demokraten, es zu versäumen, „die Magnete des Kinder-Schmuggels“ anzugehen.

Obwohl Trump seine Unkenntnis über wörtlichen Magnetismus noch nicht offenbart hatte, zogen einige seiner Kritiker früh eine Verbindung zwischen ihm und dem Song „Miracles“ der Insane Clown Posse aus dem Jahr 2010, in dem das Rap-Duo berühmt fragt: „Fucking magnets, how do they work?“ Früh im Wahlzyklus 2016 postete ein Twitter-Nutzer ein Meme von ICPs Shaggy 2 Dope, der die Magnet-Zeile sagt, mit der Bildunterschrift: „Trump weiß nicht, wie Magnete funktionieren. #LittleKnownCandidateFacts.“ Es war ein allgemeiner Angriff auf Trumps Intelligenz, der sich später als bemerkenswert zutreffend erweisen würde.

Electromagnetic Aircraft Launch System

Während seiner ersten Amtszeit kritisierte Trump wiederholt das Design der neuen Flugzeugträger der Gerald-R.-Ford-Klasse und war Berichten zufolge besonders auf ein Element fixiert: das elektromagnetische Flugzeugstartsystem (EMALS), das Flugzeuge mit elektrischen Strömen startet und die älteren dampfbetriebenen Katapulte ersetzt. Kurz nach Amtsantritt 2017 behauptete er, man habe ihn darüber informiert, dass es Probleme mit dem neuen System gebe. Es „kostet Hunderte Millionen Dollar mehr und es ist nicht gut“, sagte er, und man müsse „Albert Einstein sein, um es zu verstehen“.

In einem Treffen mit der Federal Emergency Management Agency 2018 redete Trump erneut über magnetische Katapulte. „Sie verwenden Magnete statt Dampf“, beklagte er. „Das ist ehrlich gesagt lächerlich.“ Er behauptete weiterhin, dass das modernisierte Startsystem technische Probleme habe und zu teuer sei. Bei einem Dinner des National Republican Congressional Committee 2019 sagte er, „man müsse auf das MIT gehen, um herauszufinden, wie dieses verdammte Ding funktioniert.“ Er schien fälschlicherweise zu glauben, dass EMALS überhaupt nicht funktioniere. „Wir haben einen Flugzeugträger, man kann keine Flugzeuge von dem verdammten Ding starten“, sagte er.

Elevator-Hasser

Nach seiner Abwahl 2020 hatte Trump wenig Anlass, Magnete zu erwähnen, aber als er 2024 sein Comeback begann, kehrte seine merkwürdige Abneigung gegen sie lautstark zurück. Bei einer Kundgebung in Iowa während der republikanischen Vorwahlen wetterte er nicht nur gegen die „dummen elektrischen Katapulte“ der Ford-Träger, sondern auch gegen den Einbau magnetischer Aufzüge für die Flugzeuge anstelle hydraulischer.

Diesmal fügte er eine neue Theorie über die Eigenschaften von Magneten hinzu. „Denkt mal darüber nach, Magnete“, sagte er. „Alles, was ich über Magnete weiß, ist Folgendes: Gebt mir ein Glas Wasser. Ich lasse es auf die Magnete fallen. Das war’s für die Magnete.“ Trump deutete offenbar an, dass Magnete für ein seefahrendes Schiff ungeeignet seien, doch wie viele Kommentatoren feststellten, zerstört Wasser einen Magneten nicht und schwächt auch nicht seine magnetischen Eigenschaften.

Im Februar 2025, wieder im Weißen Haus, kehrte Trump bei der Vereidigung von Tulsi Gabbard als Direktorin des nationalen Nachrichtendienstes erneut zu den verhassten Magnetaufzügen zurück. Übergehend von einem Abschweifer, in dem er seine Unzufriedenheit über Preisverhandlungen mit Boeing zu den neuen Air-Force-One-Jets erklärte, begann er, sich über Kostenüberschreitungen beim Gerald R. Ford aufzuregen.

„Sie haben lauter magnetische Aufzüge, um 25 Flugzeuge auf einmal hochzuheben, 20 Flugzeuge auf einmal“, sagte er. „Und anstatt Hydraulik zu verwenden, wie bei Traktoren, die alles aushalten können – von Hurrikanen bis zu Blitzen –, verwendeten sie Magnete. Es ist eine neue Theorie, Magnete sollen die Flugzeuge hochheben, und es funktioniert nicht.“

Trump testete seine Routine auch bei Bemerkungen über die Crew der U.S.S. George Washington in Japan während einer Ostasienreise im vergangenen Monat und forderte sie auf, ihre Unterstützung für Dampfkartuschen statt des elektromagnetischen Systems auszurufen.

„Lasst mich euch die zweite Frage stellen“, fuhr er fort. „Hydraulik für eure Aufzüge oder Magnete? Wisst ihr, die neue Sache sind Magnete. Also anstatt Hydraulik zu verwenden, wo euch ein Blitz treffen kann und alles in Ordnung ist, nehmt ihr ein kleines Glas Wasser, lasst es auf die Magnete fallen, und ich weiß nicht, was dann passiert.“ Er versprach dann, eine Executive Order zu unterzeichnen, um sicherzustellen, dass alle Flugzeugträger mit Dampfkartuschen und hydraulischen Aufzügen gebaut würden und nicht mit Magneten.

Die China-Verbindung

Diese Woche lieferte Trump seine bislang verwirrendsten Kommentare zu Magneten und bestätigte, dass er beim Thema nicht den geringsten Durchblick hat.

In einem Interview mit Laura Ingraham von Fox News sprach Trump über seinen Handelskrieg mit China, der sich etwas entspannte, nachdem er und der chinesische Präsident Xi Jinping letzten Monat vereinbart hatten, bestimmte Vergeltungszölle zurückzufahren. Im Rahmen dieses vorübergehenden Waffenstillstands stimmte China auch zu, Beschränkungen für den Export seltener Erden auszusetzen, von denen einige zur Herstellung von Magneten dienen. Die Nation ist mit großem Abstand weltweit führend bei der Raffination dieser Elemente zur Nutzung in elektronischen Geräten.

„Präsident Xi war bereit, das Ding mit den seltenen Erden zu machen, das sind Magnete“, sagte Trump zu Ingraham. „Jetzt weiß niemand, was ein Magnet ist. Wenn du keinen Magneten hast, baust du kein Auto. Du baust keinen Computer. Du baust keine Fernseher und Radios und all die anderen Dinge – du baust gar nichts.“ Trump fuhr fort, seine Gespräche mit Xi zu schildern. „Wegen der Zölle rief ich an, ich sagte: ‚Hör zu, hier ist die Geschichte. Du spielst den Magneten. Ich spiele den Zoll gegen dich.‘“

Trump erklärte nicht, warum er glaubt, dass Magnete grundsätzlich geheimnisvoll seien. Doch das kann kaum ein Versprecher gewesen sein, denn er sagte das Gleiche später am selben Tag.

Am Abend, im Oval Office bei der Vereidigung des Geschäftsmanns Sergio Gor als Botschafter in Indien, redete Trump erneut über China, Zölle – und natürlich Magnete. „China wollte uns mit seltenen Erden treffen“, sagte er. „Jetzt sagt jeder: ‚Was bedeutet das?‘ Magnete. Wenn China sich weigerte, Magnete zu liefern – weil sie ein Monopol auf Magnete haben, weil man es ihnen erlaubte – es geschah über einen Zeitraum von 32 Jahren –, dann würde auf der ganzen Welt kein Auto gebaut, es gäbe kein Radio, keinen Fernseher, kein Internet, gar nichts, weil Magnete so ein Teil davon sind – Jetzt weiß niemand, was Magnete sind, und nicht übermäßig anspruchsvoll, aber um ein Magnetsystem zu bauen, würde man zwei Jahre brauchen.“

Wie lange wird es dauern, bis wir weitere philosophische Überlegungen des Präsidenten über Magnete hören? Egal wann, wo oder zu welchem Thema, er wird von diesem Thema angezogen wie von einer unsichtbaren Kraft. Und er scheint zunehmend überzeugt, dass sie eine Art Komplott seien, um Amerikas Macht und Wohlstand zu untergraben. Was auch immer er einst über unzuverlässige Magnete gehört hat, es muss wirklich hängen geblieben sein.