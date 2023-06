Paul McCartney relativiert Beatles-KI-Song: „Nichts ist künstlich oder synthetisch“

Die rasche Entwicklung der Künstlichen Intelligenz beschäftigt gerade die ganze Welt, und natürlich auch die Musik. So gab der Beatles-Bassist und -Sänger Paul McCartney bekannt, dass er die neue Technologie zur Fertigstellung eines letzten Songs der legendären Band benutzt.

Nachdem die Nachricht in den sozialen Medien für Diskussionen sorgte, stellte McCartney in einer Stellungnahme klar, wie genau KI bei dem Projekt zum Einsatz kommt.

Viele Beatlemaniacs befürchteten, dass die Maschine, die mittlerweile menschliche kreative Schöpfungen recht gut imitieren können, das Lied im Alleingang „komponieren“ würde. Jedoch unterstrich Paul McCartney auf seinem Twitter-Account am Donnerstagabend, den 22. Juni, dass dies nicht der Fall ist.

„Wir haben einige Verwirrung und Spekulationen über [den Song] wahrgenommen“, schrieb der Sänger. „Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viel dazu sagen, aber um es deutlich zu machen, nichts wurde künstlich oder synthetisch erschaffen. Es ist alles echt, und wir spielen wirklich alles selber ein.“

Been great to see such an exciting response to our forthcoming Beatles project. No one is more excited than us to be sharing something with you later in the year.

We’ve seen some confusion and speculation about it. Seems to be a lot of guess work out there. Can’t say too much…

