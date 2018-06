Konzertversprechen eingelöst: Dave Grohl geht mit seinen Hamburger Fans einen trinken

Auf dem Weg zur Venue war dem Frontmann eine Weinhandlung aufgefallen, die seinen Namen trägt: Spontan versprach er deshalb allen, die am nächsten Tag um Punkt 12 Uhr dort aufschlagen würden, dass sie umsonst einen heben dürften.

Und die Mähne flattert im Sommerwind: Da, auf dem Steg in der Menge – eines der wenigen Male, in denen der an diesem Abend überhaupt zum Einsatz kommt – da muss Dave Grohl schon mal zugeben, sich gerade wie so ein richtiger Rockstar zu fühlen. Und während die Haare wirbeln, widmen wir ausgerechnet der Pop-Ikone sein „My Hero": „So muss sich Beyoncé fühlen! Sing it for Beyoncé!" Viele taten das Angebot als Scherz ab – bei 60.000 Besuchern erschien sein Versprechen wenig realistisch. Trotzdem fanden sich einige Fans am nächsten Tag pünktlich am Weinhaus Gröhl ein, um sich im besten Fall ein Glas Wein abzuholen. Der Inhaber soll noch am Abend durch Freunde von dem Aufruf gehört haben, eine Benachrichtigung oder Vorwarnung vom Management der Band habe es allerdings nicht gegeben.

Wein floss trotzdem – gute Werbung war dieser Stunt allemal. Und als kaum noch jemand mit dem Erscheinen von Dave Grohl rechnete, bog der schließlich gegen 15 Uhr um die Ecke, um sich zu bedanken.

Dave war eben noch hier und hat sich für die Verkostung seiner Fans bedankt ! Gepostet von Weinhaus Gröhl am Montag, 11. Juni 2018

Auch für ein Fan-Foto war dann natürlich noch Zeit. Versprochen ist versprochen!

