Kraftwerk live 2020: Tickets, Termin, Vorverkauf

2020 feiert Rock am Ring seinen 35. Geburtstag! Bei uns finden Sie alle wichtigen Infos zum Festival: Tickets, Preise, Anfahrt, Lineup und mehr.

Datum Rock am Ring 2020 findet vom 05. Juni bis 07. Juni statt. Veranstaltungsort Seit 2017 findet Rock am Ring wieder an seinem namensgebenden Zuhause auf dem Zeppelin-Feld am Nürburgring statt. 2015 und 2016 wurde das Festival in Mendig ausgetragen, kehrte im darauffolgenden Jahr jedoch wieder in die Eifel zurück. Adresse Rock am Ring Nürburgring Grand-Prix Strecke 2 53520 Nürburg Preise & Tickets Seit 2019 gibt es eine wichtige Änderung bei Rock am Ring – Festivalticket sowie Camping- und Parkkarte können nun auch unabhängig voneinander erworben werden . Wochenendtickets gibt es dieses Jahr ab 149 Euro, VIP-Tickets für 999 Euro. Auf…