Kristi Noem reagiert auf „Bimbofication“-Fetischfotos ihres Mannes

Die ehemalige Homeland-Security-Ministerin Kristi Noem hat auf Enthüllungen reagiert, wonach ihr Mann Byron Noem regelmäßig an „Bimbofication“-Fetisch-Inhalten im Internet teilgenommen hat.

In einer Erklärung gegenüber der „New York Post“ erklärten Vertreter von Kristi Noem: „Ms. Noem ist am Boden zerstört. Die Familie wurde davon völlig überrumpelt, und sie bittet in dieser Zeit um Privatsphäre und Gebete.“

Am Dienstag berichtete die „Daily Mail“, dass Byron Noem, der seit 1992 mit der kürzlich abgesetzten DHS-Ministerin verheiratet ist, regelmäßig in Online-Fetisch-Chatrooms aktiv war und den Frauen, mit denen er chattete, digitale Zahlungen von über 25.000 Dollar überwies.

Tausende Nachrichten und Fotos

Der „Daily Mail“ lag eine Sammlung mit Tausenden von Textnachrichten vor, darunter auch Fotos von Mr. Noem beim Roleplaying – viele davon entstanden, während Noem dem Kabinett von Präsident Donald Trump angehörte. Bimbofication ist ein Roleplaying-Kink, bei dem es um übertriebene, hypersexuelle Weiblichkeit geht, um das Stereotyp des „Bimbo“ zu verkörpern: große Brüste, großer Po, volle Lippen – und keinerlei Verstand. Die Autorin und Podcasterin Tina Horn schreibt in ihrem Buch „Why Are People Into That?“ über Bimbofication: „Manchmal will man beim Sex kein vollständig integriertes Ich sein … Bimbofication bietet eine klare Trennlinie zwischen dem stöhnenden, kommenden, hemmungslosen Sexobjekt, das man sein möchte, und dem unauffälligen Alter Ego, das man den Rest der Zeit verkörpern muss.“

„Vielleicht will man nicht buchstäblich wie eine dumme Blondine im Bett aussehen und sich so verhalten, aber die dumme Blondine kann ein wunderbares Symbol für etwas sein, das viele von uns sein wollen: jemand, dessen schlichtes Dasein einzig und allein darin besteht, bewundert zu werden und sich selbst zu genießen“, fügt Horn hinzu.

Die „Mail“ veröffentlichte eine Reihe von Fotos, die Mr. Noem mit großen aufgeblasenen Luftballons unter seinem Hemd zeigen, wobei die Knoten nach außen positioniert waren, als sollten sie Brustwarzen andeuten. „Du verwandelst mich in ein Mädchen“, sagte Mr. Noem in einem Austausch mit einem Model, das er nach ihren Brustimplantaten befragte.

Spott im Netz

Der Bericht wurde im Netz zum Ziel weitverbreiteten Spotts. Der offizielle Account der Demokratischen Partei witzelte, es sei „süß, dass beide das Verkleiden mochten“ – eine Anspielung auf Noems Angewohnheit, bei vielen ihrer öffentlichen Auftritte fast kostümartige Outfits zu tragen.

„Wow, also, ich fühle mit der Familie. Wenn das stimmt, ist das wirklich schade“, sagte Präsident Donald Trump in einem anschließenden Telefonat mit der „Daily Mail“.

Trump hatte Noem Anfang des Monats als Homeland-Security-Ministerin abgesetzt – inmitten einer Flut von Kontroversen. Die Entlassung erfolgte kurz nachdem Noem vor dem Kongress erschienen war, wo sie wegen ihrer üppigen Ausgaben für DHS-Marketingkampagnen rund um ihr eigenes öffentliches Image unter Druck gesetzt wurde. Außerdem wurde sie zu ihrer angeblichen Affäre mit dem früheren Trump-Wahlkampfmanager Corey Lewandowski befragt. In einem offensichtlichen Versuch, die Stärke ihrer Ehe zu demonstrieren, wies Noem darauf hin, dass ihr Mann sie ins Kapitol begleitet habe und direkt hinter ihr saß.