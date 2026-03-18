Was man über Markwayne Mullin wissen muss, Trumps DHS-Kandidaten

Donald Trump hat Kristi Noem Anfang des Monats faktisch aufs Abstellgleis geschoben und den Oklahoma-Senator Markwayne Mullin zu ihrem Nachfolger als Chef des Department of Homeland Security ernannt. Unter Noem geriet das DHS massiv unter Beschuss – von der Öffentlichkeit wie vom Kongress. Diese Woche muss Mullin nun vor seinen Senatskollegen antreten, um sich Fragen zu seiner Qualifikation zu stellen und zu erklären, warum ausgerechnet er der richtige Mann für den Job ist.

Mullins größtes Plus ist dabei, dass Noems Amtszeit an der DHS-Spitze ein einziges Desaster war. Trump feuerte sie einen Tag nach einem katastrophalen Anhörungsmarathon im Kongress, bei dem sie von Abgeordneten beider Parteien wegen einer Reihe von Skandalen in die Mangel genommen wurde – von ihrer verantwortungslosen Reaktion auf die Tötung von US-Bürgern in Minnesota durch den Immigration and Customs Enforcement-Dienst zu Beginn des Jahres über das Einfrieren von FEMA-Katastrophenhilfegeldern bis hin zu absurden und möglicherweise korrupten Ausgaben für TV-Werbung und Privatjets. Das DHS ist derzeit lahmgelegt, weil die Demokraten die Finanzierung der Behörde nach dem Terrorfeldzug des ICE in Minnesota verweigern.

Noch wenige Tage bevor Trump Noems Degradierung zur Sonderbeauftragten für den „Shield of America“ – einer neu gegründeten Sicherheitskoalition des Präsidenten – ankündigte, schien Mullin alles andere als ein Kandidat für einen Kabinettsposten zu sein. Der Juniorsenator aus Oklahoma ist noch nicht einmal auf halbem Weg durch seine erste Amtszeit in der Kammer – nach einem Jahrzehnt als Repräsentant im Abgeordnetenhaus.

Kein geschossener Hund, aber trotzdem schrill

Anders als Noem hat Mullin noch keinen Hund erschossen und wurde auch nicht beschuldigt, Regierungsflugzeuge für eine außereheliche Affäre genutzt zu haben – aber er ist eine schillernde Figur auf seine ganz eigene Art, eine, die bald Trumps brutale Einwanderungspolitik beaufsichtigen könnte. Hier ist alles, was man über den Senator wissen muss, während er sich auf den Bestätigungsparcours vorbereitet.

Wer ist Markwayne Mullin?

Mullin ist gebürtiger Oklahoman und Mitglied der Cherokee Nation. Sein ungewöhnlicher Vorname ist eine Kombination aus den Namen seiner beiden Onkel mütterlicherseits; seine Mutter hatte ursprünglich geplant, ihn irgendwann zu verkürzen, aber er blieb hängen. Mullin ist das einzige Mitglied des Kongresses ohne Bachelorabschluss, hat aber einen Associate Degree am Oklahoma State University Institute of Technology abgeschlossen. Vor seiner politischen Karriere führte er das Klempnerunternehmen seiner Familie, moderierte eine syndizierte Heimwerker-Radiosendung und etablierte sich als erfolgreicher Unternehmer im Bundesstaat.

Seinen ersten Anlauf auf einen Kongresssitz unternahm Mullin 2012 im zweiten Wahlbezirk Oklahomas, um den scheidenden demokratischen Repräsentanten Dan Boren zu beerben. Als Außenseiterkandidat mit dem Profil eines erfolgreichen Geschäftsmanns gelang es ihm, den traditionell demokratisch geprägten Bezirk zu kippen – und er hielt ihn ein volles Jahrzehnt lang (obwohl er seinen Wählern versprochen hatte, nur drei Amtszeiten zu absolvieren).

Der Aufstieg der MAGA-Bewegung veranlasste Mullin, sein politisches Profil weitgehend nach Trumps Vorbild zu formen. 2023 setzte er sich in einem überfüllten republikanischen Bewerberfeld durch und gewann den Senatssitz des früheren Oklahoma-Senators Jim Inhofe.

Mullins Qualifikation fürs DHS

Die ist – vorsichtig ausgedrückt – nicht ganz klar. Mullin scheint in keinem der Bereiche, für die das DHS zuständig ist, nennenswerte Erfahrung zu haben. Er hat weder einen Hintergrund in der Strafverfolgung noch in der Katastrophenhilfe (das DHS beaufsichtigt die FEMA). Die Trump-Administration und andere Republikaner, die Trumps Entscheidung loben, preisen Mullin als harten Grenzschützer – doch er hat nie einem Kongressausschuss angehört, der sich mit Einwanderungsfragen befasst. Seine eigentliche Qualifikation scheint zu sein, dass er ein treuer Unterstützer von Trumps Agenda ist und tut, was Trump ihm sagt – und das scheint dem Präsidenten zu reichen.

Mullins Finanzen im Fokus

Wie viele seiner Kollegen auf dem Capitol Hill hat Mullin mit äußerst profitablen Aktieninvestments Millionen verdient. Laut Analysen mehrerer Finanzunternehmen, die öffentlich zugängliche Finanzdaten von Kongressmitgliedern auswerten, gehört Mullin zu den aktivsten und erfolgreichsten Händlern in beiden Kammern. Seinen eigenen Finanzoffenlegungen zufolge ist sein Vermögen, das 2012 noch irgendwo zwischen drei und neun Millionen Dollar lag, bis 2024 auf einen Nettowert von 29 bis 97 Millionen Dollar angewachsen.

Mullins Portfolio geriet Anfang des Jahres in die Schlagzeilen, als er einen Teil eines Aktienpakets im Wert von 2,8 Millionen Dollar in Chevron umschichtete – wenige Tage bevor die Trump-Administration eine Operation startete, um den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro festzunehmen und die Kontrolle über die Ölproduktion des Landes zu übernehmen. Chevron, das einzige amerikanische Ölunternehmen, das in Venezuela operiert, verzeichnete nach der Operation einen spektakulären Kurssprung.

Kritik von Wählern und Kollegen zog Mullin 2017 auf sich, als er öffentlich die Vorstellung zurückwies, dass Steuerzahler sein Gehalt finanzierten. „Sie sagen, Sie bezahlen mich dafür? Das ist Bullshit“, sagte Mullin bei einer Bürgerversammlung in Jay, Oklahoma. „Ich bezahle mich selbst. Ich habe genug Steuern gezahlt, bevor ich hierher kam, und tue es weiterhin über mein Unternehmen, um mein eigenes Gehalt zu finanzieren. Das ist ein Dienst. Niemand hier bezahlt mich dafür.“

Tatsächlich zahlen die Steuerzahler Mullin ein Jahresgehalt von 174.000 Dollar für seinen Dienst im Senat. Mullin hat sein Kongressgehalt während seiner gesamten Zeit im Amt bezogen – auch wenn er damit nicht ganz falsch liegt, dass der Großteil seines Vermögens aus anderen Quellen stammt.

Mullin und seine Schlägereien im Kongress

Er ist ein erfahrener Amateurringer, der vor seiner politischen Karriere kurzzeitig auch im Mixed Martial Arts aktiv war. Als Gesetzgeber brachte er ein Gesetz ein, das den Muhammad Ali Boxing Reform Act – ein im Jahr 2000 verabschiedetes Gesetz zur Regulierung von Boxverbänden und zur Eindämmung von Korruption und Ausbeutung im Sport – auf andere Kampfsportarten wie MMA ausweiten sollte.

Leider blieb seine Körperlichkeit während seiner Amtszeit nicht vollständig auf den Sport beschränkt. Im Herbst 2024 machte Mullin Schlagzeilen, als er versuchte, Teamsters-Präsident Sean O’Brien während einer Anhörung des Senate Health, Education, Labor & Pensions (HELP) Committee zum Kampf herauszufordern – er drohte, von seinem Platz herunterzusteigen und den Zeugen mit bloßen Fäusten zu verprügeln. „Sie wollen den Mund aufreißen? Wir sind zwei Erwachsene, die einverstanden sind – wir können das hier klären“, sagte Mullin, während er an einem Ring an seiner Hand herumfingerte. Sen. Bernie Sanders (D-Vt.), damals Vorsitzender des Ausschusses, erinnerte Mullin daran, dass er ein „United States Senator“ sei und sich entsprechend verhalten solle.

Als Signal dafür, welche Art von Politik Mullin inzwischen vertritt, behauptete er anschließend, er hätte seine Drohungen gegen O’Brien wahr gemacht – wenn ihn nicht die Geißel der „politischen Korrektheit“ aufgehalten hätte.

Jüngst wurde Mullin von C-Span-Kameras dabei erwischt, wie er kurz vor Trumps Rede zur Lage der Nation im Februar versuchte, dem texanischen Repräsentanten Al Green (D) ein Schild mit der Aufschrift „Black People Aren’t Apes“ aus den Händen zu reißen.

Warum Trump auf Mullin setzt

Wie viele Regierungsbeamte, die für Posten in Trumps Administration nominiert wurden, ist Mullin ein häufiger Gast im Rechtsmediensystem – vor allem bei Fox News, und der Präsident verfolgt bekanntlich sehr genau, wie dort über ihn gesprochen wird.

Mullins jüngste Auftritte waren allerdings etwas holprig: In einem Interview nannte er Verteidigungsminister Pete Hegseth gleich zweimal „Präsident Hegseth“, bestand darauf, dass der Krieg gegen den Iran kein Krieg sei, obwohl er ihn selbst so genannt hatte, und erntete Kritik, weil er darüber sprach, wie man den „Geruch“ und den „Geschmack“ des Krieges nie vergesse – obwohl er nie gedient hat. Dennoch ist er ein standhafter Verteidiger Trumps und seiner Agenda.

CNN berichtete außerdem kürzlich, dass Mullin im Senat generell gut angesehen ist und die richtigen Verbündeten im Establishment des Kongresses gewonnen hat, ohne dabei die MAGA-Hardliner zu verprellen. Seine Bestätigung könnte dennoch umkämpft sein. Mullin wird sich voraussichtlich Fragen von Abgeordneten zu seiner Haltung gegenüber den offensichtlichen Falschaussagen des DHS im Nachgang des ICE-Einsatzes in Minnesota gefallen lassen müssen – denn Mullin hat die Behauptungen wiederholt, Alex Pretti – einer von zwei aufsehenerregenden Tötungen durch Grenzschutzbeamte in der Stadt – sei ein „geistesgestörtes Individuum“ gewesen, das „massiven Schaden“ an Strafverfolgungsbeamten habe anrichten wollen.

Als Sprachrohr der Administration zu fungieren scheint der eigentliche Grund zu sein, warum Mullin überhaupt für den Job infrage kommt. Wie Sen. Ruben Gallego (D-Ariz.) kürzlich gegenüber CNN sagte: „Mullin ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass ich nicht sicher bin, ob Mullin tatsächlich das Sagen haben wird.“