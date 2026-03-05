Trump feuert Kristi Noem und nominiert Oklahoma-Senator als DHS-Chef

Die Prince-Titelgeschichte zu „Welcome 2 America“: Prophet im eigenen Land

Nach wochenlanger öffentlicher Kritik, persönlichen Skandalen und schlechter Presse wegen ihres Umgangs mit dem Department of Homeland Security hat Präsident Donald Trump Secretary Kristi Noem gefeuert und den Oklahoma-Senator Markwayne Mullin als möglichen Nachfolger nominiert.

Noem ist das erste Mitglied von Trumps Kabinett in seiner zweiten Amtszeit, das seinen Posten verliert. In einer auf Truth Social veröffentlichten Erklärung schrieb Trump, er freue sich bekanntzugeben, dass „der hochgeschätzte US-Senator aus dem großartigen Bundesstaat Oklahoma, Markwayne Mullin, mit Wirkung zum 31. März 2026 Secretary of Homeland Security (DHS) der Vereinigten Staaten“ werde.

„Die amtierende Secretary, Kristi Noem, die uns gut gedient hat und zahlreiche spektakuläre Ergebnisse vorzuweisen hat (besonders an der Grenze!), wird zur Special Envoy für The Shield of the Americas wechseln – unserer neuen Sicherheitsinitiative in der Westlichen Hemisphäre, die wir am Samstag in Doral, Florida, bekanntgeben werden“, schrieb der Präsident. „Ich danke Kristi für ihren Dienst bei ‚Homeland‘.“

Noem unter Druck geraten

Die Entlassung erfolgt wenige Tage, nachdem Noem auf dem Capitol Hill von Parlamentariern für eine Reihe schwerwiegender Fehler ihres Ministeriums attackiert worden war – darunter die Tötung zweier amerikanischer Staatsbürger durch Grenzschutzbeamte in Minneapolis, Minnesota, sowie mutmaßliche Versuche des DHS, Ermittlungen zu den Schüssen zu behindern. Zudem stand Noem wegen übermäßiger Ausgaben im Ministerium in der Kritik, während sie gleichzeitig Einschränkungen bei den FEMA-Katastrophenschutzmitteln durchsetzte.

Dies ist eine Breaking-News-Meldung und wird aktualisiert.