Late-Night-Hosts feiern Trumps Rauswurf von Kristi Noem: „Deportiert sie nach El Salvador“

Donald Trump hat Homeland-Security-Ministerin Kristi Noem gefeuert – zur großen Freude der Late-Night-Hosts. Noems Abgang lieferte reichlich Gesprächsstoff, und mehrere Moderatoren schlugen gleich mögliche Strafen für Noem vor, die in den vergangenen Wochen mit öffentlicher Kritik, persönlichen Skandalen und schlechter Presse zu kämpfen hatte.

In „The Late Show“ konnte Stephen Colbert seine Begeisterung kaum verbergen. „Reden wir darüber, dass Kristi Noem gefeuert wurde!“, rief er zu Beginn seines Monologs. „Es ist noch zu früh, um zu wissen, warum Kristi Noem weg ist“, räumte er ein. „Bevor wir weitere Details erfahren, möchte ich mit absoluter Gewissheit sagen: Sie ist eine Inlandsterroristin, die nach Guantánamo gehört.“

Er fügte hinzu: „Entschuldigung, mir wird gerade gesagt, das stimmt nicht. Aber ich habe auf der Grundlage der Informationen gehandelt, die wir zu dem Zeitpunkt hatten.“

Colbert und der Phantomjob

Colbert schilderte, wie Trump die Neuigkeit wie üblich per Social Media verkündete. „Die amtierende Ministerin Kristi Noem, die uns hervorragend gedient und zahlreiche spektakuläre Ergebnisse erzielt hat (vor allem an der Grenze!), wird zur Sonderbeauftragten für den Shield of the Americas, unsere neue Sicherheitsinitiative für die westliche Hemisphäre, die wir am Samstag in Doral, Florida, ankündigen werden“, schrieb der Präsident.

„Klingt, als würde jemand die neue FIFA-Ministerin für Innere Sicherheit“, witzelte Colbert. „Na ja, Noem kann sich ja immer auf ihre anderen Jobs besinnen: Cowgirl, Soldatin und Dorfhexe, die einem auf den Kopf zusagt, wann man stirbt.“

Jimmy Kimmel war bei „Jimmy Kimmel Live“ ähnlich erfreut. „Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich sage, dass wir Kristi viel Glück bei ihrem brandneuen, völlig erfundenen Job wünschen“, sagte Kimmel.

Kimmel über die 220-Millionen-Kampagne

„Trump soll besonders verärgert darüber gewesen sein, dass Noem in ihrer Aussage behauptete, er habe eine 220-Millionen-Dollar-Werbekampagne abgesegnet, in der sie in verschiedenen Outfits Einwanderer jagt und auf einem Pferd reitet“, erklärte Kimmel. „Trump sagte, er habe davon nichts gewusst, obwohl wir alle alles darüber wussten. Na ja, ihr kennt ihn. Er schaut nicht viel fern.“

Er fügte hinzu: „Wisst ihr, was das Lustigste wäre? Das Lustigste wäre, wenn sie nach El Salvador abgeschoben wird.“

Bei „The Tonight Show“ verkündete Jimmy Fallon die Neuigkeit unter tosendem Applaus des Publikums. „Man weiß nie, was Trump denkt – entweder hält er sie für unfähig, oder er will sie zur neuen Obersten Führerin des Iran machen“, sagte Fallon. „Noem ist die erste Kabinettssekretärin, die Trump seit seiner Rückkehr ins Amt gefeuert hat. Er meinte so: ‚Mann, ich hatte vergessen, wie gut sich das anfühlt. Holt mir Kash Patel.’“

Kosta und der Sechs-Minuten-Job

Bei „The Daily Show“ rief Michael Kosta scherzhaft aus: „Jetzt, wo sie weg ist, wird die Trump-Administration großartig!“

„Macht euch keine Sorgen um Kristi“, sagte er. „Sie hat bereits einen neuen Job, der genauso wichtig ist. Ja, die Sonderbeauftragte für den Shield of the Americas, Abteilung Westliche Hemisphäre. Man merkt, dass es eine Beförderung ist, wenn der Job vor genau sechs Minuten mit Kühlschrankmagneten erfunden wurde.“

Noems Entlassung folgt auf eine Anhörung im Kongress, bei der Parlamentarier sie wegen einer Reihe katastrophaler Fehler ihres Ministeriums in die Mangel nahmen – darunter die Tötung zweier US-amerikanischer Staatsbürger durch Grenzschutzbeamte in Minneapolis, Minnesota, sowie mutmaßliche Versuche des DHS, die Ermittlungen zu den Erschießungen zu behindern. Zudem geriet Noem wegen übermäßiger Ausgaben im Ministerium in die Kritik, während sie gleichzeitig Beschränkungen für FEMA-Katastrophenhilfegelder erließ.

Noem wurde von Parlamentariern auch zu ihrer mutmaßlichen Affäre mit dem temporären Regierungsangestellten und ehemaligen Trump-Kampagnenmanager Corey Lewandowski befragt. In den vergangenen Wochen wurden Lewandowski und Noem beschuldigt, DHS-Ressourcen missbraucht und im Ministerium generell für Chaos gesorgt zu haben.