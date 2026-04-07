Kuba verdient Besseres als Trumps unmenschliche Druckkampagne

Donald Trump als Heuchler zu bezeichnen bringt wenig, aber rufen wir uns kurz den Dezember 2016 in Erinnerung. Er hatte gerade seine erste Präsidentschaftswahl gewonnen, mit dem Versprechen, den Irakkrieg von George W. Bush nicht zu wiederholen, den er als „einen riesigen, fetten Fehler“ bezeichnete. Seinen antiinterventionistischen Kurs unterstrich er bei einer Veranstaltung noch vor seiner Amtsübernahme: „Wir werden aufhören, fremde Regime zu stürzen, über die wir nichts wissen und in die wir uns nicht einmischen sollten“, sagte Trump. Er sprach sich gegen „Nation-Building“ aus und erklärte: „Wir müssen unsere eigene Nation aufbauen.“

Zehn Jahre später, nun in seiner zweiten Amtszeit, hat Trump drei Länder auf seine Abschussliste gesetzt: Venezuela, Iran und Kuba. Am 3. Januar bombardierten die USA Caracas. Ein Spezialkommando nahm den Machthaber des Landes, Nicolás Maduro, fest – er wartet nun in New York City auf seinen Prozess. Trump schob Venezuelas Opposition beiseite und handelte mit Maduros früherem Vizepräsidenten Delcy Rodríguez einen Öldeal aus. Damit zufrieden, wandte er sich Ende Februar dem Iran zu und ließ dessen Obersten Führer Ali Khamenei durch Luftangriffe töten. Seither folgt Angriffswelle auf Angriffswelle; die Straße von Hormus ist gesperrt; Öl und Düngemittel sind knapp; und das Regime steht noch immer, nun geführt von Ali Khameneis Sohn.

„Kuba ist als Nächstes dran“, verkündete Trump Ende März vor einem Publikum aus Miamier Investoren. „Mein ganzes Leben lang höre ich von den Vereinigten Staaten und Kuba“, sagte er bei einer anderen Veranstaltung im Oval Office. „Wann werden die Vereinigten Staaten es tun? Ich glaube, ich werde die Ehre haben, Kuba zu nehmen. … Ich denke, ich kann damit machen, was ich will. Sie sind eine sehr geschwächte Nation.“

Zerstörung statt Aufbau

In gewisser Weise hat Trump sein Wort gehalten. In keinem seiner Zielländer sind bislang Bodentruppen stationiert; „Nation-Building“ findet nicht statt. Trumps Strategie setzt auf Zerstörung und Dominanz. Er begeht Gräueltaten ohne Entschuldigung. Er droht mit Angriffen auf zivile Infrastruktur und führt sie durch. Er ist überzeugt, dass Rechtsstaatlichkeit und humanitäre Grundsätze die Vereinigten Staaten zurückgehalten haben, und dass die Welt durch Gewalt neu geordnet werden müsse: überwältigende, brutale Kraft, gefolgt nicht von einer helfenden Hand, sondern von einer Geschäftsgelegenheit – einem einzigen Gewinner unter Zwangsbedingungen angeboten. Was bedeutet das für Kuba?

Bomben sind noch keine auf Kuba gefallen, doch US-Angriffe auf die zivile Infrastruktur der Insel laufen seit mehr als 60 Jahren. Das Wirtschaftsembargo, das die USA kurz nach der kubanischen Revolution von 1959 verhängten, schränkt Handel und Reiseverkehr ein und schadet der Wirtschaft. Kuba ist wie die meisten Inselstaaten nicht in der Lage, ohne Außenhandel eine Industriewirtschaft aufrechtzuerhalten. Im Kalten Krieg stützte die Sowjetunion das Land. Die 1990er Jahre, nach dem Zusammenbruch der UdSSR, waren von bitterer Not geprägt. In den 2000ern übernahm das ölreiche Venezuela die alte Rolle der Sowjetunion. Doch seit Januar hat Kuba keine Schutzmacht mehr. Trump hat Mexiko mit Zolldrohungen unter Druck gesetzt, Öllieferungen einzustellen.

„ES WIRD KEIN ÖL UND KEIN GELD MEHR NACH KUBA FLIESSEN – NULL!“, postete Trump im Januar. „Ich rate dringend, einen Deal zu machen, BEVOR ES ZU SPÄT IST.“

Kuba am Rand des Zusammenbruchs

Als Folge des US-Drucks steht ein ohnehin marodes Stromnetz, dessen Wirtschaft aus internen wie externen Gründen dysfunktional ist, kurz vor dem Kollaps. Überall auf der Insel gibt es Stromausfälle. Kuba erhält schlicht nicht genug Öl, um den täglichen Bedarf zu decken. Die Wirtschaftstätigkeit ist eingeschränkt, und die Versorgungsengpässe sind schlimmer denn je. Das viel gepriesene staatliche Gesundheitssystem hat gut ausgebildete Ärzte, aber kaum Medikamente und Materialien – sofern die Menschen überhaupt eine Klinik oder ein Krankenhaus erreichen können, wenn sie es brauchen. Die Trump-Regierung hofft Berichten zufolge, dass der Druck Miguel Díaz-Canel zum Rücktritt zwingt – den ersten Nicht-Castro-Staatschef seit der Revolution –, um die Insel ähnlich wie Venezuela für US-Investitionen unter einem neuen Herrscher, einem intakten Regime und einer neuen Form der Halbsouveränität zu öffnen.

Die meisten normalen Kubaner würden am liebsten aufhören, Spielball im geopolitischen Spiel zwischen ihrer Regierung und den Vereinigten Staaten zu sein. Das letzte Mal, dass Kubaner gemeinsam mit einem Gefühl der Hoffnung in die Zukunft blicken konnten, war vor etwa zehn Jahren, als Barack Obama einen Normalisierungsplan in die Wege leitete. Obwohl er das Embargo ohne Zustimmung des Kongresses nicht vollständig aufheben konnte, lockerte Obama Reise- und Exportbeschränkungen – mit der Begründung, dass es nach 50 Jahren gescheiterter Politik an der Zeit sei, etwas anderes zu versuchen. Obama wurde in Kuba populärer als jeder lebende kubanische Politiker.

Obamas These war, dass ein offeneres Kuba die reformorientierten Kräfte innerhalb der Regierung gegenüber den Hardlinern stärken und Raum für Veränderungen schaffen würde. Raúl Castro, Fidels jüngerer Bruder und Staatspräsident von 2008 bis 2018, erkannte das und warnte davor, die Vereinbarung anzunehmen. (Mit heute 94 Jahren gilt Castro noch immer als mächtigste politische Figur des Landes.) Auch Kubaner in Miami standen dem skeptisch gegenüber – wenn auch aus anderen Gründen: Sie wollen, dass das Castro-Regime weggeschwemmt wird, nicht dass die Beziehungen zu ihm verbessert werden. Trump, der genauso ein Geschöpf der reaktionären Florida-Politik ist wie eines der New Yorker Außenbezirke, machte Obamas Öffnung während seiner ersten Amtszeit rückgängig. Dann traf Covid-19 den Tourismus mit voller Wucht – eine Einnahmequelle, auf die Kuba zur Beschaffung von Devisen angewiesen ist. Die Regierung reagierte 2021 und 2024 hart auf Proteste, und die Biden-Regierung, eingeschüchtert durch republikanische Zugewinne in Florida, zeigte kaum Interesse daran, Obamas Politik wiederherzustellen.

Abwanderung einer Generation

Viele Kubaner haben auf diese Sackgasse mit Auswanderung reagiert. Genaue Zahlen liegen zwar nicht vor, doch wahrscheinlich haben seit 2020 zwischen einer und zwei Millionen Menschen das Land verlassen – etwa zehn bis zwanzig Prozent der Bevölkerung. Wer geht, ist überwiegend jung, sodass Kuba das höchste Durchschnittsalter aller Länder Amerikas aufweist. Viele Ältere haben ihre Kinder gehen sehen, ohne Hoffnung auf deren Rückkehr. Einige der Ausgewanderten hätten möglicherweise den Kern einer politischen „Opposition“ gebildet – doch sie sind fort.

Wie jedes Volk sind die Kubaner in ihrer Meinung über ihre Regierung gespalten. Ältere Generationen, die sich noch daran erinnern, wie sich ihr Leben nach der Revolution verbessert hat oder an die vergleichsweise guten Jahre der 1970er, verteidigten früher das Erbe des Regimes gegenüber denen, die murrten. Kritik an den Castros war einst gedämpft und nie öffentlich. Erst in den letzten Jahren ist es das Lob für das Regime, das öffentlich mit Spott quittiert werden dürfte. Fidel Castro hatte das kubanische Volk einst zu großen Taten durch Opferbereitschaft aufgerufen. Aber man kann nicht ewig Opfer bringen.

Und so leiden Kubaner jetzt unter Hunger und Krankheit, während Trumps feuriger Blick auf sie gerichtet ist. Manche – eher in der Diaspora als unter denen, die es durchleben müssen – werden den Druck als einzigen Ausweg aus einer unhaltbaren Gegenwart begrüßen. Aber Kuba ist ein revolutionäres Regime. Seine Bevölkerung hat hart für Souveränität gekämpft. Die Wirtschaft bleibt staatlich kontrolliert: Gruppen, die mit dem Militär verbunden sind, verwalten ausländische Investitionen und stellen sicher, dass Gewinne denen zugutekommen, die dem Regime treu sind. Wenn Trump Díaz-Canel zum Rücktritt bringt und irgendeine Art von Geschäftsdeal aushandelt, könnte das am Ende das Regime stärken. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass viele Kubaner bereit für Veränderung sind, nicht, dass sie diese durch Demütigung herbeigeführt sehen wollen. In einem CNN-Interview bestand Sandro Castro, Fidels einflussreicher Enkel und zertifizierter Trottel, darauf, dass die meisten Kubaner den Kapitalismus dem Kommunismus vorziehen. Aber selbst er sagte, es müsse ein souveräner Kapitalismus sein.

Die Ironie der Geschichte

Es ist eine historische Ironie, dass genau dieses imperialistische Verhalten der Vereinigten Staaten die heutigen Regime in Iran und Kuba erst hervorgebracht hat. 1953 und 1954 arbeitete die CIA daran, die Regierungen des Irans und Guatemalas zu stürzen. Beide hatten nationalistische Präsidenten, die in ihrem Bestreben, neue Bedingungen für ihre Bevölkerungen zu sichern, jeweils eine ausländische Ölfirma und ein Bananenunternehmen verstaatlicht hatten. Beide Operationen waren für die CIA „erfolgreich“ – in dem begrenzten Sinne, dass die unliebsamen Regierungen beseitigt und gefügigere Regime eingesetzt wurden.

Doch beide hatten langfristige Folgen: Bürgerkrieg und Völkermord im Fall Guatemalas sowie den antiamerikanischen Charakter der Iranischen Revolution von 1979, die den Schah stürzte, den die USA nach dem Coup eingesetzt hatten. Eine Lektion, die die CIA aus Guatemala und Iran zog, war, dass sie wisse, wie man eine Regierung stürzt. Eine Lektion, die Che Guevara (der zum Zeitpunkt des Putsches in Guatemala war) daraus zog, war, dass die USA mit Gewalt vertrieben werden müssten. Diese Schlussfolgerung prägte den Verlauf der Kubanischen Revolution, als sie 1959 triumphierte. Derweil war der Hochmut der CIA ein Faktor beim Scheitern des Invasionsversuchs in der Schweinebucht 1961 und bei der Festigung von Fidel Castros Macht in einem kommunistischen Kuba.

Trump, der die Geschichte im Schnelldurchlauf abspult, glaubte, dass der taktische Erfolg in Venezuela bedeute, dass Iran und Kuba bald folgen würden. Nun steckt er in einer Eskalationsspirale im Iran fest, während Kuba schwitzt. Vor zehn Jahren war es verständlich, dass manche Trumps Skepsis gegenüber Nation-Building hörten und daraus ein Bekenntnis zu einem prinzipiellen Antiinterventionismus ableiteten. Aber das war es nie.

Goliath gegen das kubanische Volk

Auf seltsame Weise sind sowohl Donald Trump als auch Fidel Castro politische Anführer, denen es gelungen ist, mehr Menschen als man erwarten würde davon zu überzeugen, dass ihr persönlicher Ruhm untrennbar mit dem Ruhm der Nation verbunden ist. Castros Ego nährte sich aus dem Widerstand; er war der David, der gegen Goliath kämpfte und gewann – egal, was es andere kostete. Trumps Ego verlangt, dass er Goliath ist und gewinnt – egal, was es andere kostet. Kubaner zahlen den Preis. Sie verdienen Besseres.

Patrick Iber ist Geschichtsprofessor an der University of Wisconsin-Madison mit Schwerpunkt auf dem lateinamerikanischen 20. Jahrhundert und den US-amerikanischen Außenbeziehungen. Sein jüngstes Buch, „Poverty of the Imagination: The Cold War and the Social Science of Development in Latin America“, erscheint noch in diesem Jahr.