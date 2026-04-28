Lady Gaga und Doechii verwandeln die Tanzfläche in eine „Runway“ – neues Musikvideo

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Lady Gaga und Doechii zeigen im Musikvideo zu ihrem neuen Song „Runway“ jede Menge Chuzpe und noch mehr Style.

Das Powerduo hat sich für den neuen Track zusammengetan, der im mit Spannung erwarteten Film „The Devil Wears Prada 2“ zu hören sein wird. Im Musikvideo, inszeniert von Parris Goebel, präsentieren Lady Gaga und Doechii eine Reihe extravaganter Haute-Couture-Looks und feuern dabei selbstironische Lyrics über Tratsch und Klatsch ab – und darüber, jede Tanzfläche kurzerhand zum Laufsteg zu erklären.

Obwohl es die erste gemeinsame Zusammenarbeit von Gaga und Doechii ist, haben beide schon länger ihre gegenseitige Bewunderung zum Ausdruck gebracht. Doechii hat Lady Gaga als enormen Einfluss und als „Legende“ bezeichnet und sich selbst als ihren „größten Fan“ bezeichnet. Und vergangenen Juli äußerte sich Lady Gaga gegenüber der „British Vogue“ ebenso enthusiastisch über Doechii: Die Rapperin sei „von Anfang an mit einer Feder angetreten, die sich sofort legendär anfühlt“.

Gagas Worte über Doechii

„Ich habe mich in ihre Musik verliebt, in ihre rohe, zutiefst persönliche Perspektive“, fügte Lady Gaga hinzu. „Die Kraft in ihren Worten, ihre Verletzlichkeit, die Art, wie sie reimt – mit dieser wilden Mischung aus Kühnheit und emotionaler Präzision – das hat mich bis ins Mark getroffen.“

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Knapp 20 Jahre nach der Premiere des ersten Films kehren in der Fortsetzung von „The Devil Wears Prada“ die Original-Besetzung zurück: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci schlüpfen erneut in ihre Rollen des Kultfilms. Streep spielt Miranda Priestly, die eiskalte und kompromisslose Chefredakteurin des fiktiven Modemagazins „Runway“, die sich mit dem Niedergang des Printjournalismus und schrumpfenden Redaktionsbudgets auseinandersetzen muss. Der Film kommt am 1. Mai in die Kinos.