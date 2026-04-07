Doechii und Lady Gaga betreten mit „Runway“ den Laufsteg für „Devil Wears Prada 2“

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Für Doechii und Lady Gaga ist jede Woche Fashion Week. Die beiden Künstlerinnen haben sich für „Runway“ zusammengetan, eine neue Kollaboration, die im finalen Trailer zu „The Devil Wears Prada 2“ zu hören ist.

„Serve a little sass, with a little side of ass, do a little twirl“, weist Doechii auf dem Track an, der bislang kein offizielles Veröffentlichungsdatum hat. Als Gaga einsetzt, lässt sie eine Reihe positiver Affirmationen los: „I’m feeling fab, I’m feeling free, I feel exceptionally.“ Am Ende des Trailers stimmen Doechii und Gaga gemeinsam denselben Refrain an: „You were born for the runway.“

„The Devil Wears Prada 2“ kommt am 1. Mai in die Kinos. Der Film dreht sich um eine Magazinbranche im Wandel, die vor enormen Herausforderungen steht – das einstige Flaggschiff „Runway“ ist längst nicht mehr das, was es einmal war. Das Sequel vereint die Besetzung des Originals, darunter Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci. Außerdem mit dabei: Simone Ashley, Caleb Hearon und Donatella Versace. Gaga wurde im Oktober am Set in Mailand gesichtet – nur einen Tag, nachdem auch Donatella Versace dort gesehen worden war.

Gegenseitige Bewunderung

Gaga und Doechii verbinden nicht nur ihre Liebe zur Musik und zur Mode – die beiden hegen auch eine echte gegenseitige Bewunderung füreinander. „Es kommt nicht oft vor, dass jemand von Anfang an mit einer Feder schreibt, die sich sofort legendär anfühlt“, sagte Gaga vergangenes Jahr gegenüber der „British Vogue“. „Das ist Doechii für mich. Ich habe mich in ihre Musik verliebt, in ihre rohe, zutiefst persönliche Perspektive. Die Kraft ihrer Worte, ihre Verletzlichkeit, die Art, wie sie reimt – mit dieser wilden Mischung aus Kühnheit und emotionaler Präzision – hat mich bis ins Mark getroffen.“

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In einem Interview mit „People“ reagierte Doechii auf das Lob des Pop-Stars: „Ich habe buchstäblich laut aufgekeucht. Ich bin der größte Lady-Gaga-Fan, und sie ist so unglaublich ihrer Kreativität und dem Überschreiten von Grenzen verpflichtet – dass eine Legende so etwas über mich sagt, hat mich auf eine demütige Art wirklich, wirklich bestätigt … Wenn man Lady Gaga begegnet, hat sie von Natur aus eine besondere Ausstrahlung. Man hört einfach zu, ohne ihr überhaupt etwas abverlangen zu müssen. Sie gibt sich ganz natürlich an die Menschen weiter.“