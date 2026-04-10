Doechii und Lady Gaga präsentieren neue Single aus „The Devil Wears Prada 2“

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Doechii und Lady Gaga haben am Donnerstag „Runway“ veröffentlicht – ihren gemeinsamen Track aus „The Devil Wears Prada 2“. Die Single erscheint vor dem Kinostart des Films am 1. Mai.

„You gonna burn your tongue on this tea“, warnt Gaga auf dem Track, bevor Doechii verkündet: „Got the front row screaming, ‚Okay, okay‘ / Do a little twirl / Let ‚em know I’m that girl.“ Passend zum modeverliebten Film zieht sich das Motto durch den Song: „Monday through Sunday, I can turn the dancefloor into a runway.“

Geschrieben wurde die Single von Bruno Mars, Jaylah Hickmon, Gaga, Andrew Watt, Henry Walter, Dernst „D’Mile“ Emile II und Jayda Love; produziert haben sie Mars, Andrew Watt, Cirkut und D’Mile. Gaga und Mars hatten zuvor bereits mit „Die With a Smile“ zusammengearbeitet – einem Song, der ihnen einen Grammy einbrachte.

Wiedervereinigung des Originalcasts

Das Duo hatte den Track bereits Anfang der Woche im finalen Trailer des Films angekündigt. Der mit Spannung erwartete Film bringt den Originalcast wieder zusammen, darunter Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt und Stanley Tucci. Außerdem sind Simone Ashley, Caleb Hearon und Donatella Versace in Gastauftritten zu sehen. Gaga war im Oktober am Set in Mailand gesichtet worden – einen Tag nachdem man dort bereits Donatella Versace bemerkt hatte.

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Schon vor Erscheinen des Songs hatten sich Gaga und Doechii gegenseitig in der Presse in den höchsten Tönen gelobt. „Man sieht nicht oft jemanden, der von Anfang an mit einem Songwriting-Talent aufwartet, das sich sofort legendär anfühlt“, sagte Gaga letztes Jahr gegenüber der „British Vogue“. „Das ist Doechii für mich. Ich habe mich in ihre Musik verliebt – in ihre rohe, zutiefst persönliche Perspektive.“

Doechii schilderte ihre Reaktion auf diese Worte der Pop-Ikone in einem Interview mit „People“. „Ich habe buchstäblich laut aufgeschnappt. Ich bin der größte Lady-Gaga-Fan der Welt, und sie ist so unglaublich hingegeben gegenüber ihrer Kreativität und dem ständigen Überschreiten von Grenzen – dass eine Legende wie sie so etwas über mich sagt, das hat mich wirklich, wirklich bestätigt, auf eine demütige Art und Weise“, so Doechii.