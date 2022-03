Lady Gaga live in Düsseldorf 2022: Tickets, Termin, Vorverkauf

Lady Gaga kommt für ein Konzert nach Deutschland. Im Rahmen der „The Chromatica Ball“-Stadion-Tour, die Open-Air-Auftritte in 14 Stadien umfasst, gastiert sie in Düsseldorf – als weltweite Premiere der Show. Am 17. Juli ist sie in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena. Danach kommen Auftritte u.a. in Stockholm, Paris, London, Toronto, New York, Chicago, San Francisco und Los Angeles. Vorverkaufsstart für das Düsseldorfer Konzert ist der 14. März.

LADY GAGA – THE CHROMATICA BALL

So. 17.07.2022 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena

PayPal Prio Tickets:

Mi., 09.03.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 55 Stunden)

www.livenation.de/paypalpriotickets

Samsung Prio Tickets:

Mi., 09.03.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 55 Stunden)

www.samsung.com/de/members/priotickets

MagentaMusik Prio Tickets in Kooperation mit Samsung:

Mi., 09.03.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 55 Stunden)

www.magenta-musik-360.de/prio-tickets

Ticketmaster Presale:

Do., 10.03.2022, 10:00 Uhr (Online-Presale, 31 Stunden)

www.ticketmaster.de/feature/presale/

Allgemeiner Vorverkaufsstart:

Mo., 14.03.2022, 10:00 Uhr

www.livenation.de/artist-lady-gaga-3569