Laura Jane Grace: Harter Fight gegen die Rechten Amerikas

Die Morddrohungen waren der erste Hinweis. Am 7. März spielte Laura Jane Grace ihren neuen Song „Your God (God’s Dick)“ bei einer Veranstaltung von Bernie Sanders mit dem Titel „Fighting Oligarchy: Where We Go From Here“ in Wisconsin. Das Lied, ein derbes und, ja, vulgäres Lied zum Mitsingen, sollte ein Protest gegen die Zensur und Diskriminierung von Transpersonen durch die religiöse Rechte sein. Für rechte Meinungsmacher und Politiker war es jedoch nichts anderes als Blasphemie.

„Ich bin nicht vulgär, um vulgär zu sein“, sagt Laura Jane Grace. ‚Ich sage nicht einfach nur ‘Schwanz‚, um ‘Schwanz‘ zu sagen. Ich stelle eine echte Frage. Wenn man seinen Gott mit „er“ und „ihm“ anspricht, aber eine Transgender-Person nicht mit den Pronomen anspricht, die ihr eigen sind, dann ist das einfach verrückt. Das ist so eine krasse Heuchelei. Man kann die Existenz Gottes nicht mit Biologie oder Chromosomen beweisen. Wenn ihr mir also ständig die Wissenschaft vor die Nase halten wollt, dann lasst uns dabei bleiben. Euer Gott existiert nicht.“

Bei rechten Persönlichkeiten wie Robby Starbuck, einem ehemaligen Musikvideo-Regisseur (Asking Alexandria, Smashing Pumpkins, Yellowcard), der zum konservativen Aktivisten wurde, gingen jedoch alle Subtexte und Botschaften verloren. Anfang dieser Woche twitterte er : „Bernie Sanders hat gerade die Transgender-Sängerin von Against Me ein Lied singen lassen, in dem es heißt: ‚Hat dein Gott einen großen, fetten Schwanz? Denn es fühlt sich an, als würde er mich ficken‘. Und: ‚Schießt er am Ostersonntag zweimal Honig- und Spermafontänen ab?‘ So sind die Demokraten jetzt. Das pure Böse.“

Unterdessen haben die Liberalen von TikTok Grace falsch eingeordnet. Und folgendes gepostet : ‚Bernie Sanders DANKTE der Transgender-Sängerin Laura Jane Grace für seine Musik, nachdem er ein degeneriertes, widerliches, antichristliches Lied über ‘Gods big fat d***‘ aufgeführt hatte.“ Der frischgebackene christlich-konservative Russell Brand , der in der Vergangenheit wegen verschiedener sexueller Verfehlungen angeklagt wurde, postete ebenfalls auf X über den Auftritt. Wobei er Grace konsequent falsch einschätzte und den Song als „blasphemisch“ bezeichnete.

Laura Jane Grace – „Your God (God’s Dick)“:

Laura Jane Grace sagt jedoch, dass das Lied bei der Veranstaltung gut ankam. Das Event war im Wesentlichen ein Protest gegen den aktuellen Zustand Amerikas, das unter der Trump-Regierung offenbar versucht, Trans-Menschen auszulöschen. „Das Lied ist das relevanteste Lied, das ich derzeit zu allem, was vor sich geht, habe“, sagt Grace. Sie betont, dass sie den Song zuerst dem Team von Sanders vorgelegt hat. „Es ist ein wenig profan, aber von allen Liedern, die ich gespielt habe, war das das Lied, mit dem sich alle sofort identifizieren konnten. Es ist ein klares Protestlied. Ich weiß nicht, was diese Veranstaltung sonst sein sollte, wenn nicht eine Protestkundgebung.“

„Ich glaube, dass Laura Jane Grace ihre Transidentität hauptsächlich für Geld instrumentalisiert hat“

Grace erfuhr erst von der Gegenreaktion, als Sanders‘ Team anrief, um sich zu vergewissern, dass es ihr gut ging, da sie Drohungen erhalten hatten. „Und dann sah ich, dass Tim Pool eine Folge gemacht hat, die ganz mir gewidmet war. Und ich dachte: ‚Oh Scheiße. Das hat wirklich eingeschlagen.‘“ Pool, ein politischer Kommentator und Podcast-Moderator, ist bekennender „OG“-Fan von Grace und ihrer Band Against Me! , Er sagt, dass sein Fandom endete , als Grace sich 2012 als trans outete. „Ich glaube, dass Laura Jane Grace ihre Transidentität hauptsächlich für Geld instrumentalisiert hat. Znd das kommt von jemandem, der vor der Transition stark beeinflusst war und ein Fan war“, sagte er in seinem Podcast und nannte Grace beim falschen Namen.

Pool behauptete auch, dass Freunde von ihm miterlebt hätten, wie Laura Jane Grace sich 2012 bei einer Show in Chicago dazu bekannte, für Geld zu outen. „Ich habe keine Ahnung, wovon zum Teufel er rede“, sagt Grace. „Er hat sich irgendeinen Moment ausgedacht, in dem ich in Chicago auf der Bühne stand. Und in dem ich etwas gestanden habe oder so etwas in der Art. Ich kann ein ärztliches Attest vorlegen, in dem steht: ‘Diese Person ist Transgender“. Was im Grunde das ist, was man einem Arzt vorlegen muss, wenn man eine Geschlechtsdysphorie hat, wie ich sie hatte. Oder den Brief, den der Psychologe für mich schreiben musste, damit mir ein Endokrinologe eine Hormonersatztherapie verschreibt. Ich habe alle Hürden genommen, die sie mir in den Weg gestellt haben. Aber es ist nie genug. Das zeigt einem, dass diese Leute nur Scheiße im Kopf haben.“

„Ich bin begeistert, dein Buch zu lesen“

Laura Jane Grace zeigte Rolling Stone auch einen Screenshot einer Nachricht, die Pool ihr 2016 geschickt hatte. „Deine Musik hatte einen großen Einfluss auf mich in meiner Skateboard-Anarcho-Jugendphase. Ich habe Against Me! gecovert, als ich in der U-Bahn von Chicago Straßenmusik gemacht habe. Ich würde gerne auf irgendeine Weise helfen! Ich bin begeistert, dein Buch zu lesen.“

Dieses Buch war Tranny: Confessions of Punk Rock’s Most Infamous Anarchist Sellout, das sich hauptsächlich mit Graces Geschlechtsidentität befasst. Als Pool um einen Kommentar zu dieser Nachricht gebeten wurde, schrieb sie in einer E-Mail: „Ich bin ein großer Fan von Lauras früheren Werken. Meine Enttäuschung über Grace ist der „Schock“-Versuch, durch Vulgarität Aufmerksamkeit zu erregen. Unabhängig davon werde ich aber weiterhin Graces Werke spielen und singen. Da ich mit zunehmendem Alter manchmal sehe, dass die Texte der jüngeren Grace naiv waren. Ich finde es schön ironisch, Grace bei einer Kundgebung für einen prominenten Demokraten auftreten zu sehen.“

Laura Jane Grace sagt, sie habe den Song letzten Sommer geschrieben, als sie ein Stipendium der Onassis-Stiftung erhielt, um in Athen, Griechenland, an einem Album zu arbeiten. „Teil dieser Erfahrung war, dass ich mich ab und zu melden und über den Fortschritt berichten musste“, sagt sie. Und fügt hinzu, dass sie auf dem Stück ein Saiteninstrument namens Baglamas spielt, das in der griechischen Protestmusik verwendet wird. ‚Und ich dachte mir: ‘Nun, ich habe dieses Lied geschrieben‘, und musste wirklich stillsitzen und es aufschlüsseln. Woher es kam. Welche Gedanken dahintersteckten. Welche Bedeutung die Texte hatten.

Hat er Brustwarzen? Hat er einen Schwanz?

„Als Transperson wird man ständig mit Chromosomen und DNA konfrontiert“, fügt sie hinzu. „Es ist also eine echte Frage. Glauben Sie wirklich, dass es da oben einen Mann mit Bart und in einem Gewand gibt? Und wo hört das auf? Was ist unter dem Gewand? Hat er Brustwarzen? Hat er einen Schwanz? Ist das die Grenze Ihrer Vorstellungskraft?“

„Außerdem“, fährt sie fort, „gibt es diese Art von guter Energie, die dem verdammten rechten Flügel meiner Meinung nach fehlt. Weil ihre ganze Musik Scheiße ist. Und sie nur Motherfucker wie Russell Brand haben. Und der ist verdammt langweilig.“

„Your God“ wurde im Februar von Laura Jane Grace veröffentlicht. Es ist der erste Track eines Albums in voller Länge, das sie während ihrer Zeit in Griechenland geschrieben hat. „Das war der Song, den ich am Ende als meine These für das gesamte Album präsentiert habe. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz darauf“, sagt sie.