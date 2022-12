Led Zeppelin: Komplettes „Celebration Day“-Konzert HIER sehen

Das „Celebration Day“-Konzert von Led Zeppelin aus dem Jahr 2007 war das vorerst letzte Konzert, sofern es nicht irgendwann zu einer Wiedervereinigung kommen sollte (was laut Robert Plant, wir wissen es ja, nicht sonderlich wahrscheinlich ist). Anlässlich des 15-jährigen Jubiläums stellte die Band am Samstag (10. Dezember) den gesamten Auftritt aus der O2 Arena in London auf YouTube zur Verfügung.

Das letzte Konzert Led Zeppelins 2007

Die Gruppe trat am 10. Dezember 2007 auf, um den ein Jahr zuvor verstorbenen Freund und „Atlantic Records“-Gründer Ahmet Ertegun zu ehren. Zu den Gründungsmitgliedern Robert Plant, Jimmy Page und John Paul Jones gesellte sich Jason Bonham, der Sohn des verstorbenen Zeppelin-Drummers John Bonham.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Led Zeppelin (@ledzeppelin)

Die Show war der erste Auftritt der Band seit ihrer Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame im Jahr 1995 und erhielt weitaus mehr Beifall als frühere einmalige Wiedervereinigungen in den 80er und 90er Jahren. Zu den Klassikern, die während des 16-Song-Sets gespielt wurden, gehörten unter anderem „Black Dog“, „Dazed and Confused“, „Stairway to Heaven“, „Kashmir“ und „Whole Lotta Love“. Erst Mitte des Jahres wurden außerdem bis dato unbekannte Aufnahmen der Formation aus dem Jahr 1970 veröffentlicht.

Das Konzert wurde im Oktober 2012 in die Kinos und einen Monat später auf DVD, Blu-ray und CD in den Handel gebracht sowie als Audio-Stream zur Verfügung gestellt. Hier gibt es den kürzlich erschienenen Video-Mitschnitt der Show:

Das Live-Album gibt es hier: