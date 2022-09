Am 4. September 1970 spielten Led Zeppelin ein Konzert im Inglewood Forum in Los Angeles. Nun wurde bislang unveröffentlichtes Filmmaterial mit einer Länge von sieben Minuten von der Show veröffentlicht – nachdem die Aufnahmen über 50 Jahre in Vergessenheit geraten waren.

Der Auftritt fand im Rahmen von Led Zeppelins sechster Amerika-Tournee statt. Sie spielten unter anderem die Hits „Since I’ve Been Loving You“, „Thank You“, „What Is And What Should Never Be“, „Whole Lotta Love“, „Some Other Guy“ und „Lemon Song“. Aufgenommen wurde das Material von Led-Zeppelin-Fan Eddie Vincent, der eine aufziehbare 8-mm-Kodak Brownie sowie zwei Filmrollen in die Konzerthalle schmuggelte.

In einem Interview mit „Classic Rock“ erzählte er: „Ich hatte wirklich tolle Plätze. Sie waren direkt hinter der Band. Ich hatte Plätze in der ersten Reihe, direkt hinter John Bonhams Kit. Das einzige Problem war, dass man John nicht wirklich sehen konnte, weil der Gong dort war, aber er kam herum und plauderte mit uns, während sie ihr Akustik-Set spielten.“

Fast vergessen

Mehr als 50 Jahre lag das exklusive Filmmaterial bei Vincent herum, bis er sich wieder daran erinnerte, nachdem er sich online Live-Aufnahmen von The Who aus dem Jahr 1970 angesehen hatte und ihm ein Licht aufging. Daraufhin kooperierte er mit dem Video-Bootleg-Händler John Waters, der das Material in eine digitale Datei transferierte. Waters sei von dem Band überwältigt gewesen. „Mein Sammlerherz raste. Ein paar Tage später kamen die Rollen an und die Magie entfaltete sich“, so Waters.

Damit die Filmaufnahmen auch einwandfrei mit dem Ton übereinstimmen, wurden sie zu Etienne Marchand geschickt – einem französischen Led-Zeppelin-Experten und Audio-Synchronisierer. Dieser identifizierte das Material und glich es mit den entsprechenden Teilen des „On The Blueberry Hill“-Tons ab.

„Musik muss geteilt werden“

Waters erklärte weiter: „Es ist eine Ehre, dass wir uns in die Geschichte von Led Zeppelin eingeschrieben haben. Die Musik muss da draußen sein. Ich kenne eine Menge Sammler und Händler, die ihr Zeug nicht weggeben, und das finde ich schade. Musik muss geteilt werden, und heute braucht man sie, um der verrückten Welt zu entfliehen. Und wenn dieser Film viele Menschen glücklich macht, dann haben wir einen guten Job gemacht.“

Vincent erinnerte sich außerdem daran, wie er mitten in seiner Aufnahme unterbrochen wurde: „Ich hatte ein kleines Mikrofon, das ich auf einem Bodenständer unter meinem Sitz befestigt hatte. Ich glaube, irgendwann schien das Licht auf dieses Mikrofon, und plötzlich stand Peter Grant, der Manager von Led Zeppelin, am Bühnenrand und sah mich an, und dann kam er auf mich zu. Ich dachte ‚Oh nein!‘, und er ging direkt auf mich zu und begann, an meinem Mikrofon zu ziehen. Man kann das alles auf dem Band hören. Schließlich hört man ihn sagen: ‚Du darfst das Konzert nicht aufnehmen‘, und dann ist es zu Ende“, so Vincent.