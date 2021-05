Leon Bridges ist zurück: Single „Motorbike“ hier anhören

Die Erinnerungsstätte befindet sich in einem Kunstviertel in Tulsa in der Nähe des Woody Guthrie Centers. Allein das dürfte dem Nobelpreisträger gut gefallen haben.

In Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma wird es ab 2022 ein eigenes Museum geben, das an das Lebenswerk Bob Dylans erinnert. Die Erinnerungsstätte mit dem treffenden Namen Bob Dylan Center wird im Kunstviertel der Stadt in der Nähe des Woody Guthrie Centers errichtet. Guthrie ist, das wissen nicht nur Dylanologen, einer der wichtigsten Inspirationen für den Sänger. 100.000 Erinnerungsstücke im Bob Dylan Center Laut Website wird das Museum, das von Olson Kundig entworfen wurde, auf drei Stockwerken eine Sammlung von mehr als 100.000 Objekten aus Dylans Karriere enthalten. Dazu gehören handgeschriebene Manuskripte, Notizbücher und Briefe, Filme, Videos, Fotografien und Kunstwerke, Memorabilien,…