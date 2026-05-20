Sienna Spiro kündigt Debütalbum „Visitor“ an

Mit Songs wie „The Visitor“, „Die On This Hill“ und „You Stole The Show“ schaffte Sienna Spiro eine kleine Sensation: Alle drei Singles fanden sich gleichzeitig in der Billboard Top 100, noch bevor die Britin auch nur ein Album herausgebracht hat.

Das ändert sich nun, denn Spiro veröffentlicht am 03. Juli ihre erste LP mit dem Titel „Visitor“. Zuletzt beeindruckte die Sängerin bereits auf Tour in Nordamerika das Publikum, bereits am Donnerstag (21. Mai) will sie in Köln das deutsche Publikum von sich überzeugen.

Mit ihrer kraftvollen Stimme, nicht weit entfernt von Adele, klingt Sienna Spiro wie eine Musikerin, die schon ein ganzes Leben hinter sich hat – dabei steht sie erst am Anfang. Zwischen Soul, Jazz und modernem (symphonischem) Pop erzählt die Londonerin von Einsamkeit, Sehnsucht und dem Gefühl, immer ein wenig außerhalb der Welt zu stehen. Ihre Stücke ähneln zuweilen eher nächtliche Gedanken als Songerzählungen. Sie sind dramatisch und lassen ihre Sängerin jederzeit verletzlich erscheinen.

Nur ein Besucher im Leben

Spiro über ihr Debüt: „Ich hatte schon immer ein starkes Bewusstsein für die Vergänglichkeit; ich habe große Angst davor, dass Dinge enden und Menschen gehen. Diese Angst ist so intensiv, dass ich mich oft gar nicht erst auf neue Beziehungen oder Unternehmungen einlasse, von denen ich weiß, dass sie keinen Bestand haben werden. So habe ich gewissermaßen den Großteil meines Lebens mit dem Gefühl verbracht, nur ein ‚Visitor‘ – ein Besucher – zu sein; wie jemand, der nur auf der Durchreise ist. Die Arbeit an diesem Album hat mich jedoch gelehrt, den Moment wirklich auszukosten, anstatt mich ständig Sorgen um die Zukunft zu machen. Ich hoffe, dass das Album den Hörerinnen und Hörern Trost spendet – Trost in dem Wissen, dass alles im Leben nur vorübergehend ist. Wir müssen uns nicht immer beeilen, Dinge loszulassen; wir können ihnen Bedeutung beimessen, ohne dabei darauf zu bestehen, dass sie für immer währen.“

Die Sängerin begann bereits im Alter im zarten Alter von zehn Jahren eigene Songs zu schreiben. Frank Ocean, Etta James, Frank Sinatra und Amy Winehouse gehören zu ihren Helden. Aufmerksamkeit erregte Spiro mit ihrer EP „Sink Now, Swim Later“. Ihren Stil hat sie nun ganz offensichtlich gefunden. Zu erleben ist die Musikerin im Sommer auch auf zahlreichen Festivals.