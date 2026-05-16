Leslie Mandoki gratuliert Udo Lindenberg: Ahoi! Lieber Udolius Maximus

Ahoi! Lieber Udolius Maximus,

1975, vor über 50 Jahren, hörte ich als illegaler Einwanderer ohne ein Wort Deutsch zu sprechen in Stuttgart mein erstes Konzert in Deutschland und das von dir – und war total geflasht. Ich habe damals zwar kein Wort verstanden, aber es hat mich tief bewegt! Du berührst die Menschen und hast auch mich als Musiker emotional erreicht. Und was uns noch damals schon einte, war unser gemeinsamer Mentor Klaus Doldinger, der mir nach meiner Flucht die Türen in die Münchener Studio-Szene öffnete, nachdem Du nach Hamburg gewechselt warst.

Du bist immer der Kanzler des Herzens für uns Freidenker mit unseren gemeinsamen Werten, einer ‚Bunte Republik Deutschland‘, deren stolzer Bürger ich geworden bin, der uns durch alle Herausforderungen unserer Generationen geführt hat, immer voran mit hellem Schein, auch im dunklen Tunnel. Dein „Wozu sind Kriege da?“ wurde meine und unser aller Hymne. Damals waren wir ein pluralistisches, friedfertiges Land, das verliebt war ins Gelingen und Du hast uns allen den Weg gezeigt, sogar ‚Honey‘, dem Diktator aus dem Osten im Schafspelz. Du hast aus dem Parteichef dieses Unrechtsstaates eine ulkige Witzfigur gemacht, und das ist wahrhaftige Friedensbewegung.

„Keine Panik und Rock On!“

Es waren immer legendäre Momente, wenn du bei unseren Konzerten auf die Bühne gekommen und bei uns eingestiegen bist, und mit all den „Weltmeistern“, wie du sie nennst, bei den Soulmates lebenslange Freundschaften geschlossen hast.

Ich denke gerne an die die Nächte im House of Blues in Los Angeles, als wir gemeinsam mit meinen Kids bei den Grammys waren und an die wunderbaren Abende auf dem Dach des Atlantic oder in deinem Atelier.

Als wir vor zehn Jahren gemeinsam Deinen 70. gefeiert haben, sagtest Du „Leslie, es ist schrecklich 70 zu werden, aber die Alternative ist noch viel schlimmer.“ Die ganze Gang, Otto, Peter Maffay, wir sind jetzt alle über 70 und freuen uns auf viele, viele gesunde kraftvolle Jahre mit Dir. Denn nicht nur wir, Deine Freunde, auch die ganze ‚Bunte Republik Deutschland‘, braucht Dich – am besten als Kanzler und Panikpräsident, der uns aus diesem Labyrinth der Krisen führt mit dem Kompass in der Hand.

Also Udolius Maximus, ein Eierlikörchen auf Dich! Wir feiern Dich, mein lieber Freund! Keine Panik und Rock On!

Dein Soulmate Leslie

Leslie Mandoki und Udo Lindenberg verbindet eine jahrzehntelange, enge Künstlerfreundschaft. Der Musikproduzent Mandoki bezeichnet Lindenberg als „Soulmate“ und festen Bestandteil seiner musikalischen Familie. Klaus Doldinger und Udo Lindenberg spielten eine entscheidende Rolle bei der Integration von Leslie Mandoki nach seiner Flucht aus Ungarn in den 1970er Jahren. Als etablierte Musiker halfen sie dem jungen Schlagzeuger, in der Münchner Musikszene Fuß zu fassen.