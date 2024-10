R.E.M. teilen Lyric-Video zu „I Believe“ und rufen zum Wählen auf

R.E.M. haben ein neues Lyric-Video zu ihrem Hit „I Believe“ aus ihrem Album „Life’s Great Pageant“ von 1986 veröffentlicht. Ihre Intention ist es, auf diesem Wege ihre Hörerschaft im Vorfeld daran zu erinnern, am 5. November wählen zu gehen. Das Video ist Teil ihrer „We Are Hope Despite The Times“-Compilation, auf der die Band mehrere R.E.M.-Titel wieder neu aufleben lässt, die sich mit Themen wie Aktivismus und soziale Verantwortung auseinandersetzen.

R.E.M.: „Wir können es schaffen!“

Mit der Wiederveröffentlichung von „I Believe“ äußerte sich Band-Kopf Michael Stipe zur Bedeutung der US-Wahlen: „Ich glaube, die Entscheidungen bei dieser Wahl könnten nicht klarer und wichtiger sein. Bitte gehen Sie wählen und ermutigen Sie alle, die Sie kennen, dasselbe zu tun – so gewinnen wir 2024, und ich glaube, wir können es schaffen!!!“, so Stipe in einem Social-Media-Statement.

Das „I Believe“-Lyric-Video wurde vom langjährigen Art Director der Band, Chris Billheimer, erstellt. Dabei ließ er sich von den handgefertigten Designs inspirieren, die R.E.M. auf ihrer „Fables of the Reconstruction“-Tour 1985 anfertigten und trugen. Der Clip zeigt, wie der Songtext nach und nach handschriftlich auf einem weißen T-Shirt festgehalten wird.

Stipe ist Harris-Supporter

Stipe hat sich bereits öffentlich für die Demokratin Kamala Harris ausgesprochen. Gemeinsam mit Jason Isbell gab er Anfang Oktober ein Konzert auf Harris’ Wahlkampfveranstaltung in Pittsburgh, Pennsylvania. Dort spielten sie Lieder wie „The One I Love“ und „Driver 8“, die erstmals seit 2008 wieder live performt wurden.