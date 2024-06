„Definitely Maybe“ wird 30 Jahre alt und das wird mit den Fans gefeiert – zumindest mit einem der Mitglieder von Oasis. Denn Liam Gallagher befindet sich auf „Definitely Maybe Anniversary Tour“ und spielt 12 Gigs in England und Irland. Am Samstag (01. Juni) fand das erste Konzert in Sheffield statt.

Nachdem das Konzert von Liam Gallaghers Sohn Gene und seiner Band Villanelle eröffnet wurde, durften sich Fans auf eine 20-Song-Show freuen. Abgesehen von einem Beatles-Lied („I am the Walrus“) und einem überraschenden Cover der Band seines Bruders, Noel Gallagher’s High Flying Birds („Lock All the Doors“), präsentierte der 51-Jährige nur Oasis-Klassiker. Bereits im November 2023 verkündete er, nichts aus seinem eigenen Solo-Repertoire auf der Tour spielen zu wollen.

Liam Gallagher singt Oasis-Hits zum ersten Mal alleine

In den Abend startete Liam Gallagher mit „Rock’nRoll Star“, gefolgt von „Columbia“ – zwei Songs, die der Brite bereits zuvor auf seinen Solo-Shows gespielt hat. Danach folgte eine Reihe an Oasis-Liedern, welche noch nie zuvor von Gallagher auf einem Gig ohne seinen Bruder Noel Gallagher an seiner Seite gespielt wurden. Alleine bewies er sich mit Hits wie „Shakemaker“, „Up in the Sky“ oder „I Will Believe“.

Auch, wenn Liam Gallagher mit seinem älteren Bruder Noel noch zerstritten zu sein scheint und sich, wie ROLLING STONE berichtete, anscheinend niemand einigen kann, wer den ersten Anruf macht, sorgte er in Sheffield für einen rührenden Moment und vielleicht einen kleinen Schritt auf seinen Rivalen zu. Nicht nur coverte er „Lock all the Doors“ von Noel Gallagher’s High Flying Birds, sondern widmete Noel einen weiteren Song. So performte er „Half The World Away“, ein Lied von Oasis, welches der ältere Bruder über Liam geschrieben haben soll, da dieser aufgrund eines Streits in Australien zurück nach London geflogen sei. „Liam Gallagher, der ‚Half The World Away‘ singt, stand nicht auf meiner Bingokarte für 2024“, schreibt eine Nutzerin bei X (Twitter), gefolgt von einem Video des Auftritts.

Das ist die gesamte Setlist des Abends: