Sorgen um Liam Gallagher – starke Probleme mit der Gesundheit

Liam Gallagher hat in einem Interview offengelegt, das er sich gesundheitlich momentan „auf dem absteigenden Ast“ befinde. Das ehemalige Oasis-Mitglied nannte als Grund für die Problematik seinen früheren, exzessiven Lebensstil, mitsamt Alkohol- und Drogenkonsum – dieser würde ihn nun wieder einholen.

„Ich habe schlimme Arthritis“

In einem Interview mit der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ berichtete der 51-Jährige: „Meine Hüften sind im Arsch, ich habe schlimme Arthritis. Ich bin zur Untersuchung gegangen, und meine Knochen sind zermatscht.“ Die Situation beschrieb der Sänger als tragisch und fügte hinzu: „Ich bin definitiv auf dem absteigenden Ast.“

Er versuche trotzdem, das Beste aus seiner Lage zu machen und sich nun zum Positiven zu entwickeln: „Du musst alles Schlechte, das du dir selbst angetan hast, rückgängig machen. Es ist an der Zeit, das alles rückgängig zu machen und in die Realität zurückzukehren. All das Zeug, das du in deinen jungen Jahren für cool gehalten hast … es ist Zeit, gesund zu werden.“

Mit „alles Schlechte“ bezieht sich der Brite auf seinen ausschweifenden Lebensstil in den 90er-Jahren. Dazu erklärte er, dass er sich längst vom Exzess, von Drogen und Alkohol verabschiedet habe. Sie seien nicht mehr Teil seines Alltags.

„Ich bin ein ziemlich lebenslustiger Typ“

Gallaghers Tag beginne jetzt bereits um vier ihr morgens: „Wenn man älter wird, ist das Leben kostbar, verstehst du, was ich meine? Ich bin ein ziemlich lebenslustiger Typ. Ich liebe es, früh am Morgen aufzuwachen. Es wird definitiv schlechter, aber wir werden alle sterben, nicht wahr?“

2023 berichtete Liam Gallagher bereits, dass die Gelenke in seiner Hüfte aufgrund von Arthritis ersetzt werden müssten. Dazu sei es laut eigener Aussage aufgrund eines langjährigen Schilddrüsenproblems gekommen.