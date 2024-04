Liam Gallagher & John Squire in Berlin: Fotos, Videos und Setlist

Um Punkt 21 Uhr betraten Liam Gallagher und John Squire am Donnerstagabend (04. April) gemeinsam die Bühne der Columbiahalle in Berlin. Während der Show, die nur rund eine gute Stunde ging, präsentierten sie – bis auf ein Rolling-Stones-Cover – Songs ihres gemeinsamen Albums, welches sie Anfang März veröffentlichten. Auf ein erhofftes Lied von Oasis oder The Stone Roses mussten die Fans verzichten.

Jake Bugg als Support

Der Singer-Songwriter Jake Bugg eröffnete die Show mit einem 45-minütigen Set. Der 30-Jährige wird auch auf dem „ROLLING STONE Beach“-Festival am 15. und 16. November 2024 am Weissenhäuser Strand zu sehen sein. HIER gibt es Tickets. Ob Gallagher als Support-Act lieber seinen Sohn dabei gehabt hätte? So schwärmte er von der Band seines Sohnes Gene am Sonntag (31. März) auf X (Twitter) und verkündete, sie auf die nächste Tour mitzunehmen.

Liam Gallagher spielt trotz gesundheitlicher Einschränkungen

Wie Gallagher gegenüber der britischen Zeitschrift „The Sun“ berichtete, leide er unter Arthritis. „Meine Knochen sind zermatscht“, beschreibt es der 51-Jährige. „Ich bin definitiv auf dem absteigenden Ast“, fügte er hinzu. Er versuche trotzdem, das Beste aus seiner Lage zu machen und sich nun zum Positiven zu entwickeln: „Du musst alles Schlechte, das du dir selbst angetan hast, rückgängig machen. Es ist an der Zeit, das alles rückgängig zu machen und in die Realität zurückzukehren. All das Zeug, das du in deinen jungen Jahren für cool gehalten hast … es ist Zeit, gesund zu werden.“

Setlist

Mit dem Song „Just Another Rainbow“ betraten Gallagher und Squire unter tosendem Applaus die Bühne. Als die beiden die Stücke „Mars To Liverpool“ und „Raise Your Hands“ von ihrem gemeinsamen neuen Album ankündigten, war endgültig Partystimmung in der Halle. Doch auch ein Rolling-Stones-Cover wurde als Zugabe gespielt: „Jumpin‘ Jack Flash“.

Hier die gesamte Setlist des Gigs in der Columbiahalle: