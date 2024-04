„Die sind gut, ich werde sie auf Tour mitnehmen“, hat Liam Gallagher bei X (Twitter) angekündigt. Ein Zufall? Der Sänger antwortete damit auf die Frage eines Fan-Accounts, was er denn von der Band seines Sohnes halte. Die Gruppe nennt sich Villanelle.

Gene ist nicht das einzige musikalische Gallagher-Kind

Die Band des 22-jährigen Gene Gallagher hat bisher noch keinen Song veröffentlicht. Es existieren jedoch Videos von Auftritten wie dieser Clip, der die Briten bei einem Auftritt vergangene Woche (23. März) in Leeds zeigt.

Auch Genes Bruder Lennon Gallagher ist musikalisch aktiv. Mit seiner Band Automotion veröffentlicht er bereits seit 2021 Songs. Der 24-Jährige ist Sänger und Gitarrist der Indieband, die jedoch größtenteils Instrumentalstücke veröffentlicht.

Vorband steht bereits fest

Dass Liam Gallagher seinen Sohn tatsächlich mit auf Tour nehmen wird, ist eher unwahrscheinlich. Der Support für die „Definitely Maybe“-Tour steht mit Jake Bugg nämlich bereits fest. Der britische Sänger wird alle 12 Gigs in Großbritannien und Irland eröffnen.

Liam Gallagher geht anlässlich des 30. Geburtstages des Oasis-Albums „Definitely Maybe“ auf Tour. Einen Stop in Deutschland wird er auf dieser Konzertreise zwar nicht einlegen, jedoch ist er bereits am Donnerstag (4. April) zusammen mit John Squire in Berlin zu sehen. Beide spielen in der Columbiahalle. Tickets gibt es ab 71 Euro zu kaufen.

Tour trotz gesundheitlicher Probleme

Ob Liam Gallagher die restlichen Auftritte mit Squire und seine „Definitely Maybe“-Tour spielen kann, wird sich zeigen. Der Sänger leidet nach eigenen Angaben unter starken gesundheitlichen Problemen, wie er gegenüber der britischen Boulevardzeitung „The Sun“ berichtete. „Meine Hüften sind im Arsch, ich habe schlimme Arthritis. Ich bin zur Untersuchung gegangen und meine Knochen sind zermatscht.“

Die Situation beschrieb der Sänger als tragisch und fügte hinzu: „Ich bin definitiv auf dem absteigenden Ast.“