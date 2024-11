Liam Gallagher über Oasis: Sie werden „genauso gut“ wie früher sein

Liam Gallagher lässt die Erwartungen an die Oasis-Reunion im nächsten Jahr steigen. In einem Posting auf der Plattform X am Sonntag (10. November) vermeldete er, dass die Band „genauso gut“ sein werde wie früher. Zusammen mit seinem Bruder Noel Gallagher wird er im Sommer 2025 auf große Tour gehen. Meint er mit seinem Beitrag etwa, dass darüber hinaus noch mehr auf die Fans zukommen wird?

Liam Gallagher ist weiterhin von Oasis überzeugt

Liam Gallagher wurde via X die Frage gestellt, ob Oasis 2025 noch ihrem früheren Qualitätsstandard gerecht werden könnten. Er reagierte typisch ausfallend darauf: „Hör zu du F****. Selbst an einem schlechten Tag werden wir immer noch den Boden mit den meisten Bands da draußen aufwischen.“ Hier zum gesagtem Gallagher-Kommentar:

Neben Tour auch neue Platte?

Dass der Brite weiterhin von Oasis überzeugt ist, ließ er bereits Anfang November die Welt wissen. Hier antwortete er auf die Fan-Frage, ob er mit den vermeintlich neuen Songs, die sein Bruder geschrieben habe, denn zufrieden sei: „Ich bin hin und weg.“

Schon im September kündigte der 52-Jährige auf X an, dass ein neues Oasis-Album bereits fertig sei. Das wäre nach „Dig Out Your Soul“ aus dem Jahr 2008 die erste Oasis-Platte nach 17 Jahren. Bis jetzt wurde eine neue Erscheinung jedoch noch nicht offiziell bestätigt.