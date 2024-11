Schauspieler Tony Todd ist im Alter von 69 Jahren verstorben

Tony Todd ist am 6. November gestorben. Der US-Mime wurde 69 Jahre alt. Sein Management bestätigte den Tod, er soll in seinem Anwesen in Los Angeles, im US-Bundesstaat Kalifornien, verstorben sein. Die Todesursache wurde zwar nicht offiziell mitgeteilt, jedoch ist von längerer Krankheit die Rede. Er hinterlässt seine Ehefrau sowie zwei Kinder.

Große Erfolge im Grusel-Genre

Todd machte sich in den 90er-Jahren als Protagonist in den „Candyman“-Filmen weltweit einen Namen. Das erste Werk der Horror-Reihe flimmerte 1992 als „Candyman’s Fluch“ über die Leinwand. Drei Jahre später folgte der nächste Kinostreifen, der dritte Teil erschien 1999 und mit viel Abstand wurde 2021 ein weiterer Part herausgebracht, in dem er ebenfalls eine kleine Rolle übernahm.

Aber auch in „Final Destination“ war er mehrfach zu sehen und lehrte mit seinen Parts die Zuschauenden das Gruseln.

Zuvor hatte der in Washington zur Welt gekommene Schauspieler eher kleinere Parts in Serien wie „Raumschiff Enterprise“, „Xena“ oder auch „MacGyver“.

Nicht nur leidenschaftlicher Schauspieler

Auch als Musiker – ganz dem Blues zugetan – war er passioniert. Zudem gab er als Erzähler mehreren Trailern, Filmen sowie auch einem Computerspiel seine Stimme.

Und wenn er nicht in Kinofilmen vor der Kamera stand, so verausgabte sich Tony Todd am Theater.