Liam Paynes neunjähriger Sohn als Alleinerbe des 29-Millionen-Dollar-Nachlasses eingesetzt

Liam Paynes Sohn Bear, 9, ist laut Dokumenten, die dem Magazin „People“ vorliegen, als alleiniger Begünstigter des Nachlasses des verstorbenen Sängers im Wert von 29.007.998 Dollar eingesetzt worden.

Payne, der im Oktober 2024 ohne Testament starb, hatte Bear mit seiner Ex-Partnerin, der Sängerin Cheryl. Sie wurde im Mai 2025 gemeinsam mit dem Musikrechtsanwalt Richard Bray zur Nachlassverwalterin bestimmt. Zu diesem Zeitpunkt ergaben britische Unterlagen, die ROLLING STONE vorlagen, dass der Bruttowert von Paynes Nachlass bei 28.594.888 Pfund (rund 38 Millionen Dollar) lag, während der Nettowert – nach Abzug von Schulden und Kosten – 24.279.728 Pfund (etwa 32 Millionen Dollar) betrug.

Die britische Regierung schreibt vor: Stirbt jemand ohne Testament, können zunächst die engsten Angehörigen – in der Regel Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner – und danach volljährige Kinder ab 18 Jahren die Nachlassverwaltung beantragen. Einem Bericht von „People“ zufolge steht ein Teil des Geldes bereits jetzt zur Verfügung, der Großteil des Nachlasses wird jedoch in einem Trust verwahrt, bis Paynes Sohn 18 Jahre alt wird.

Bears Geburt 2017

2016 begann Payne im Alter von 23 Jahren eine Beziehung mit der damals 33-jährigen Cheryl. Ihr gemeinsamer Sohn Bear kam im März 2017 zur Welt. In einem Post, mit dem Payne die Geburt bekannt gab, veröffentlichte er ein Foto von sich mit Bear auf dem Arm und schrieb: „Ich bin unglaublich glücklich, unseren kleinen Jungen auf der Welt willkommen zu heißen. Es ist ein Moment, den ich für den Rest meines Lebens nicht vergessen werde, und meine liebste Erinnerung, die ich bisher habe.“ Er fügte hinzu: „Ich bin zutiefst beeindruckt von seiner unglaublichen Mutter und davon, wie sie das alles durchgestanden hat. Sie hat mir wirklich meinen Traum erfüllt.“

Payne starb am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren, nachdem er vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires gestürzt war. Sein Tod erschütterte die Musikwelt; seine ehemaligen One-Direction-Bandkollegen Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson und Niall Horan gedachten seiner in einem gemeinsamen Statement.

„Wir sind am Boden zerstört über die Nachricht von Liams Tod. Zu gegebener Zeit, wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber im Moment werden wir uns Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders zu verarbeiten, den wir innig geliebt haben“, schrieben sie. „Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden wir für immer in Ehren halten. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn gemeinsam mit uns geliebt haben. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam.“