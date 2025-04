Liam Payne: Schwester bricht 6 Monate später ihr Schweigen

Ein halbes Jahr nach dem Tod von Liam Payne gedachte seine Schwester Ruth Gibbins ihrem Bruder in einer bewegenden Hommage .

„Mein Kopf schreit immer noch nach dir“, schrieb Gibbins in einem Instagram -Post , den sie am Mittwoch veröffentlichte. „Jeden Morgen, wenn ich aufwache, fühle ich mich, als wäre ich unter Wasser getaucht. Und würde nach Luft schnappen, die mir keine Erleichterung verschafft. Ohne dich zu leben ist unmöglich. Also existiere ich vorerst einfach. Ich lerne, an den richtigen Stellen zu lachen oder zu lächeln. Aber, Mann, es ist anstrengend, wenn ich doch nur mit dir sprechen möchte.“

Gibbins fuhr fort und sagte, dass sie in den Momenten, in denen sie sich erlaubt, „Liebe zu fühlen und nicht nur Verlust“, in der Lage ist, „über Erinnerungen an uns zu lächeln“. Sie sagte, dass sie manchmal ihren Bruder hören kann, „der mich auslacht, weil ich wie Whoopi Goldberg in Ghost herumlaufe. Und dich überall suche, wo ich hingehe“.

Schwester Ruth Gibbins auf Instagram:

Sie fügte hinzu, dass er, obwohl sie ihn nicht sehen kann, „immer auf unterschiedliche Weise zu ihr kommt, um sie wieder auf den richtigen Weg zu bringen“.

Mit 17 Jahren wurde Payne als Mitglied der fünfköpfigen Band One Direction zusammen mit Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan und Louis Tomlinson berühmt. Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbums Up All Night im Jahr 2011 legte die Band 2016 eine Pause ein. Payne veröffentlichte drei Jahre später sein erstes Soloalbum LP1.

Payne sprach offen über seine Probleme mit Alkohol und Sucht in der Vergangenheit. Er erzählte, dass er 2023 100 Tage in einer Entzugsklinik verbracht habe. Der Sänger starb am 16. Oktober 2024, nachdem er aus dem Balkon eines Hotelzimmers in Buenos Aires gestürzt war. Eine Rolling Stone -Recherche enthielt Berichte aus seinem engsten Umfeld, die die Tage vor seinem tragischen Tod beschrieben.

Seine Familie veröffentlichte nach der Nachricht von seinem Tod im Oktober eine Erklärung . „Wir sind untröstlich“, so die Familie Payne. „Liam wird für immer in unseren Herzen weiterleben. Wir werden ihn für seine freundliche, lustige und mutige Seele in Erinnerung behalten. Wir unterstützen uns gegenseitig so gut wir können als Familie und bitten um Privatsphäre und Raum in dieser schrecklichen Zeit.“

„Ich vermisse dich laut, leise und in allen Momenten dazwischen“

Am Mittwoch teilte auch Liam Paynes Freundin Kate Cassidy Erinnerungen an den Sänger. Sie sprach in Jay Shettys Podcast „ On Purpose “ darüber, wie sie mit der Trauer umgeht. „Alles erinnert mich auf die eine oder andere Weise an ihn“, sagte sie. „Wenn ich diese Zeichen sehe, fühle ich mich ihm so viel näher und verbundener. Und ich weiß, dass er hier ist, mir zuhört und nicht weit weg ist.“

In dem Beitrag ihrer Schwester schrieb Gibbins, dass sie „immer noch nicht begreifen kann, was passiert ist und dass es endgültig ist“. Sie schloss mit den Worten: „Ich vermisse dich laut, leise und in allen Momenten dazwischen. Ich liebe dich so viel mehr, als diese Worte oder meine Tränen ausdrücken können. Aber ich weiß, dass du das weißt. Vorerst werde ich dich in meinen Träumen treffen.“