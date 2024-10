Liam Payne spendete vor seinem Tod beträchtliche Summen an Bedürftige

Liam Payne hat, wie nun bekannt wurde, noch Wochen vor seinem Tod tausende Britische Pfund an diverse GoFundMe-Seiten überwiesen.

Das Geld ging an verschiedene Bedürftige. Die höchste Einzelsumme: 10.000 Pfund (rund 12.000 Euro). Darüber berichtet „NME“. Demnach wird vermutet, dass Payne zunächst 2.300 Pfund (rund 2.600 Euro) an einen 28-jährigen Mann namens Jack aus Amerika gespendet hat, bei dem ein B-Zell-Lymphom im Stadium 4 diagnostiziert worden war.

Schlaganfallpatientin, Kind mit Nierentumor

Noch in derselben Nacht spendete er 770 Pfund (rund 1.100 Euro) an den Überlebenden eines Amoklaufs an einer Schule. Außerdem die nicht runde Summe von 2.223 Pfund (rund 2.600 Euro) an eine vierjährige Schlaganfallpatientin namens Kailyn. Weitere Begünstigte: die vierjährige Macy Shepard, bei der ein Wilms-Tumor im Stadium 2 an der Niere diagnostiziert wurde – 2.833 Pfund (rund 4.100 Euro).

Liam Payne gab mit seiner Wohltätigkeit nicht groß an, sprach jedoch in Snapchat-Videos über seine Wohltätigkeitsaktionen. „Ich hatte immer das große Glück, in der Position zu sein, in der ich bin. Mein Lebensziel war es, ein Superheld zu sein. Aber ich kann nicht fliegen. Ich bin kein guter Mechaniker, war nicht von Strahlung betroffen und ich bin nicht unglaublich stark“, sagte er, in Anspielung auf Superman.

„Bitte, schaut mich an und helft mir“

„Ich weiß nur, dass es Websites gibt, auf denen man für kranke Kinder spenden kann, die Ihre Hilfe brauchen. „Es spielt keine Rolle, wie klein oder wie groß die Spende ist. Alles, was zählt, ist, dass man in die Augen dieses Kindes schaut und erkennt. Als Vater berührt mich das etwas anders. Weil ich sie anschaue, und wenn das mein Kind wäre, würde ich wollen, dass mich alle auf der Welt einfach anschauen. Bitte, schaut mich an und helft mir.“

„NME“ zitiert ihn weiter: „In den letzten Nächten habe ich einige Zeit auf GoFundMe verbracht, einer fantastischen Website. Ich bin mir allerdings nicht sicher, was das Geld angeht. Leute, das müsst ihr klären, denn das ist nicht richtig. Wir sollten den Kindern das Geld geben, Mann.“

„Ich würde gerne mehr verstehen. Wenn jemand von GoFundMe mit mir Kontakt aufnehmen möchte, um mir zu erklären, wie das funktioniert, würde ich das gerne wissen. Aber ich habe Nacht für Nacht versucht, die Spenden der Leute zu vervollständigen, damit sie die Operationen bekommen, die sie brauchen.“

Liam Payne verstarb am Mittwoch (16. Oktober) an den Folgen eines Sturzes. Er fiel vom Balkon im dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires und erlag inneren Blutungen.