Niall Horan „absolut am Boden zerstört“ über Tod von Liam Payne

Niall Horan hat sich seinen ehemaligen One-Direction-Kollegen mit Trauerbekundungen angeschlossen. Er gedachte seines verstorbenen Freunds Liam Payne in einem emotionalen Post am Freitagmorgen (18. Oktober) auf Instagram. Nach einem Gruppenstatement der ehemaligen „1D“-Mitglieder und individuellen Nachrichten von Harry Styles, Zayn Malik und Louis Tomlinson fehlte nur noch er aus der früheren Boygroup mit persönlichen Worten über den Todesfall Paynes.

„Es fühlt sich einfach nicht real an“

„Ich bin absolut am Boden zerstört über den Tod meines unglaublichen Freundes Liam. Es fühlt sich einfach nicht real an“, schrieb Horan in einem Instagram-Post, der ein lächelndes Foto der beiden aus ihrer One Direction-Zeit zeigt. Payne war am 16. Oktober bei einem Sturz aus dem dritten Stockwerk eines Hotels in Buenos Aires ums Leben gekommen.

„Liam hatte eine Energie für das Leben und eine Leidenschaft für die Arbeit, die ansteckend war. Er war der Hellste in jedem Raum und gab allen das Gefühl, glücklich und sicher zu sein“, so Horan weiter. Die Sänger lernten sich 2010 in der Casting-Show „The X Factor“ kennen. Auf Anraten von Gastjurorin Nicole Scherzinger taten sie sich noch während der Show mit den drei weiteren Mitgliedern zusammen. Sie gründeten One Direction. An die gemeinsame Zeit erinnerte sich Niall Horan so: „Wir konnten unsere kühnsten Träume zusammen ausleben und ich werde jeden Moment, den wir hatten, für immer in Ehren halten. Die Verbindung und Freundschaft, die wir hatten, gibt es nicht oft im Leben.“

Er war der letzte „1D“-Star, der Payne lebend sah

Horan schrieb weiter, er habe das Glück gehabt, Payne vor kurzem noch gesehen zu haben, als er am 2. Oktober eine von Nialls Shows in der Movistar Arena in Buenos Aires besuchte: „Ich wusste leider nicht, dass ich mich für immer verabschieden würde, nachdem ich ihn umarmt hatte. Es ist herzzerreißend“, klagte Horan. Mit „Ich liebe dich, Bruder“, verabschiedete er sich von seinem langjährigen Wegbegleiter.