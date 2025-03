Tod von Liam Payne: Berufung gegen Freispruch abgelehnt

Kate Cassidy über Liam Payne kurz vor seinem Tod: „Er war so gut drauf“

Eine Jury, die den Tod von Liam Payne untersucht, hat einen Antrag auf Aufhebung des Freispruchs der drei Personen abgelehnt. Sie waren ursprünglich im Zusammenhang mit dem Tod des Sängers wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. In einem Urteil vom 12. März, das Rolling Stone am Donnerstag zuging, bestätigte eine Jury die ursprüngliche Entscheidung, mit der Paynes Freund Roger Nores und die Hotelangestellten Gilda Martin und Esteban Grassi in dem Fall freigesprochen wurden.

In der ursprünglichen Berufung des Staatsanwalts, die am 5. März eingereicht wurde, gibt es einige Behauptungen. Etwa, dass die Entscheidung des Richters „in der Begründung fehlerhaft“ sei. Und dass einige Festplatten – von Liam Paynes Computer, Handys von Nores und seinem Partner sowie eine von der Rezeption des CasaSur – und andere Informationen vor der endgültigen Entscheidung nicht als Beweismittel geprüft worden seien.

In seiner Antwort schrieb das Gericht, dass die Berufung zwar gültig eingereicht wurde. Aber „nicht die erforderlichen Voraussetzungen für ein Verfahren erfüllt“. Und keine ausreichende Begründung dafür liefert, dass die Entscheidung, die drei Personen freizusprechen, rechtlich falsch war.

Berufung gegen die Abweisung einer Anklage wegen Drogenhandels

„Anstatt eine spezifische und detaillierte Kritik an der Argumentation des Gerichts vorzubringen, drückt die Berufung lediglich die Ablehnung der Bewertung der gesammelten Beweise aus. Und wiederholt die Notwendigkeit weiterer Maßnahmen, die das Gericht mit der Bemerkung zurückgewiesen hatte, dass „weder die Parteien diesbezüglich relevante Maßnahmen vorgeschlagen haben“. So heißt es in der Entscheidung auf Spanisch. Außerdem: Die „bloße Ablehnung“ erreiche nicht das Niveau das eine weitere Bearbeitung erforderlich macht.

Die Staatsanwaltschaft teilte Informationen über ihre Berufung mit. Und fügte hinzu, dass sie nun ihre Beschwerde bezüglich der Entscheidung der Richter an die Cámara de Casación weitergeleitet hat. Sie gibt außerdem an, dass sie auf eine Antwort auf eine Berufung gegen die Abweisung einer Anklage wegen Drogenhandels gegen Nores warten.

Eine Jury des argentinischen Berufungsgerichts hatte die Einstellung der Anklage gegen Nores, Martin und Grassi ursprünglich Mitte Februar bekannt gegeben. Ezequiel Pereyra und Braian Paiz – die beiden Männer, die beschuldigt werden, Payne Drogen verkauft zu haben – bleiben bis zu ihrer Verhandlung in Haft.