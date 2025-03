Liam Paynes Freundin bricht ihr Schweigen

Der Todestag von Liam Payne jährt sich in sechs Monaten, und seine Freundin Kate Cassidy hat sich noch immer nicht an ihre neue Normalität gewöhnt. In einem seltenen Interview mit Lorraine, einer Morgenshow im Vereinigten Königreich, verriet die 25-Jährige, dass sie manchmal Schwierigkeiten hat, „morgens aus dem Bett zu kommen“. Und dass sie sich noch nicht daran gewöhnt hat, Payne so zu bezeichnen, als wäre er nicht mehr da.

„Ich ertappe mich dabei, wie ich so viel in der Gegenwart über ihn spreche … Ich habe nicht einmal das Bedürfnis, mich zu korrigieren, weil das Teil meines Heilungsprozesses ist“, sagte Kate Cassidy. “Ich arbeite immer noch daran, die Tatsache zu akzeptieren, dass er nicht mehr hier ist, daher fällt es mir schwer, in der Vergangenheitsform über ihn zu sprechen.“

Kate Cassidy verließ Argentinien vier Tage, bevor Liam Payne im Oktober schließlich von einem Balkon im dritten Stock seines Hotels in den Tod stürzte. Er wurde 31 Jahre alt. Letzten Monat sagte sie gegenüber The Sun : „Wenn ich in die Zukunft sehen könnte, hätte ich Argentinien nie verlassen. Als ich Argentinien verließ, hatten wir einen so tollen Tag. Und er war in einer so guten Stimmung. Wir waren einfach voller Liebe. Ich hätte nie erwartet, dass [sein Tod] eintreten würde.“

„Ich versuche mein Bestes zu geben“

Die Zeit seitdem war eine Mischung aus guten und schlechten Tagen, sagte Kate Cassidy in Lorraine. „Es ist wirklich schwer. Ich habe noch nie jemanden verloren, der mir nahe stand. Also ist dies das erste Mal, dass ich mit so etwas zu tun habe und diese Trauer- und Heilungsreise durchmache“, sagte sie. „Ich versuche mein Bestes zu geben. Ich habe meine besseren Tage. Ich habe meine härteren Tage. Aber ich bin von einem so großartigen Unterstützungssystem umgeben.“

Cassidy hat Unterstützung bei Menschen in ihrer Umgebung und bei ihrem Hund Nala gefunden. Zu ihrer „Heilungsreise“ gehört auch, dass sie sich um ihren Körper kümmert, um sich um ihren Geist zu kümmern. „Ob es ein fünfminütiger oder ein 20-minütiger Spaziergang ist. Es ist das erste, was mich morgens wach macht und meinen Geist erfrischt“, sagte sie. Und fügte hinzu, dass sie auch Yoga macht. „Anstatt den ganzen Tag im Bett zu liegen und nur durch soziale Medien oder alte Fotos zu scrollen, stehe ich auf. Das hilft meiner Denkweise und meiner psychischen Gesundheit wirklich sehr.“

Liam Paynes Freund Rogelio „Roger“ Nores, der in Argentinien lebte, erzählte kürzlich Rolling Stone , dass die Sängerin eine Zukunft mit Cassidy geplant hatte. „Sie hatten einen glücklichen Abschied“, sagte er. ‚Er wollte sie heiraten. Zwei Tage vor seinem Tod fragte er mich, ob ich sein Trauzeuge sein wolle.“

Obwohl ihre gemeinsame Zeit nur kurz war, sagte Kate Cassidy: ‘Ich werde ihn immer sehr lieben. Seine Gegenwart war einfach tröstlich und wärmend. Und das ist etwas, das ich an ihm nie vergessen werde.“