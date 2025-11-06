Lily Allens „West End Girl“ ist das schonungsloseste Album des Jahres

Burmeister und Lange im Interview: „Fans von Depeche Mode sind gnadenlos“

Lily Allens neues Album „West End Girl“ reißt die Illusion vom ewigen Glück nach dem Eheversprechen in Stücke. Das Werk ist ein schonungsloser Trip durch Verrat, Herzschmerz und Selbstreflexion – eine sezierende Analyse unserer Vorstellungen von Liebe und Partnerschaft. Mit gnadenloser Ehrlichkeit zeichnet Allen ein Bild moderner Beziehungen, das zugleich universell und zutiefst persönlich ist.

Vom Titeltrack, der wie ein tänzelnder Hochzeitsmarsch beginnt, bevor er in einem verheerenden Telefonat endet, bis zur bitteren Abrechnung in „Madeline“, in dem Allen die mitleidigen Worte der Geliebten ihres Mannes über sich ergehen lässt – „West End Girl“ trifft ins Mark.

Mit Songs, die intime Details und peinliche Wahrheiten offenlegen, verwandelt Allen Schmerz in Kunst und zwingt ihre Hörerinnen und Hörer, sich selbst im Spiegel zu betrachten.

Schonungslos ehrlich und radikal weiblich

Während viele Künstlerinnen Andeutungen oder Metaphern nutzen, geht Allen bis an die Grenze des Sagbaren – und darüber hinaus. Sie singt von Sexspielzeug, Kondomen und einem Ehemann, der womöglich süchtig nach Sex ist, alles verpackt in funkelnde Popmelodien. Es ist, als würde D. H. Lawrence wieder auferstehen, um das Wort „fuck“ in den Mainstream zu schleudern.

Das Album spricht nicht nur geschiedene Frauen oder Betrogene an, sondern alle, die sich jemals in einer Beziehung verletzlich gemacht haben. Selbst Satireseiten wie „Reductress“ greifen Allens Themen auf: „Frau, die nie verheiratet war oder betrogen wurde, fühlt sich vom neuen Lily-Allen-Album verstanden.“

Zwischen Fiktion und Realität

Obwohl viele Texte als offenes Tagebuch ihrer gescheiterten Ehe mit Schauspieler David Harbour gelesen werden, betont Allen, dass nicht alles autobiografisch ist: „Es gibt Dinge auf der Platte, die ich erlebt habe, aber das heißt nicht, dass alles wörtlich zu nehmen ist“, sagte sie Vogue. Doch genau in dieser Unschärfe liegt die Stärke des Albums – es erlaubt Zuhörerinnen, ihre eigenen Erfahrungen hineinzulesen.

„Es hat mich gebrochen – und gleichzeitig befreit“, sagt Jessica Resendez, Mutter von zwei Kindern und Social-Media-Redakteurin. „Frauen erkennen zunehmend ihren eigenen Wert. Wir müssen uns nicht länger in Beziehungen kleinmachen, in denen Männer uns beschämen.“

Ein feministisches Manifest in Popform

Journalistin Ella Alexander beschreibt in „Harper’s Bazaar“ die „David-Harbour-Figur“ als typischen „Soft Boy“ – moralisch redend, aber unfähig, nach eigenen Maßstäben zu leben. Ein wiederaufgetauchter Brief Harbours an Allen, in dem er ihr Erfolg wünscht, „aber nur, wenn er mich nicht unglücklich macht“, wirkt im Nachhinein wie eine bittere Ironie.

Auch technologisch veränderte Liebeswelten sind Thema. In Songs wie „Pussy Palace“ oder „Nonmonogamummy“ schildert Allen das Dating nach dem Zusammenbruch einer Ehe. Voller Sarkasmus und emotionaler Müdigkeit.

Schmerz als Befreiung

Im vorletzten Stück „Let You W/In“ fragt Allen: „All I can do is sing. So why should I let you win?“ – und beantwortet sie selbstbewusst mit der Zeile: „I can walk out with my dignity, if I lay my truth on the table.“ Der finale Song „Fruityloop“ schließt den Kreis mit einem Triumph: „It’s not me, it’s you.“

West End Girl ist kein Trennungsalbum. Es ist eine Überlebensgeschichte – ein Statement darüber, dass aus Verwundung Würde entstehen kann. Lily Allen hat nicht nur ein Album über gebrochene Herzen gemacht, sondern über den Mut, sich selbst wiederzufinden.