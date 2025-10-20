Lily Allen kündigt neues Album „West End Girl“ an – ihr verletzlichstes Werk bisher

Deshalb ist Lady Gaga Grammy-Favoritin für das Album des Jahres

Lily Allen hat Details zu ihrem neuen Album „West End Girl“ bekannt gegeben – das bereits Ende Oktober erscheinen soll. Es sei das bislang verletzlichste Werk ihres Katalogs, so ihr Teaser.

Die Veröffentlichung erfolgt am 24. Oktober 2025 über BMG. Es ist Allens fünftes Studioalbum und die erste neue Platte seit sieben Jahren. Wie „NME“ berichtete, schrieb die Künstlerin alle 14 Songs innerhalb von zehn Tagen im vergangenen Dezember in Los Angeles. Dabei arbeitete sie mit Blue May, Seb Chew und Kito zusammen.

„In einer Weise verletzlich, wie es meine Musik vielleicht noch nie zuvor war“

„Ich bin nervös. Das Album ist in einer Weise verletzlich, wie es meine Musik vielleicht noch nie zuvor war – jedenfalls nicht im Rahmen eines ganzen Albums“, sagte Allen laut „NME“ über den kommenden Longplayer. „Ich habe versucht, mein Leben in einer neuen Stadt und die Ereignisse, die mich dorthin gebracht haben, wo ich jetzt stehe, zu dokumentieren.“

Eine Mischung aus Fakten und Fiktion

Sie führte fort: „Gleichzeitig habe ich gemeinsame Erfahrungen als Grundlage für Songs genutzt, die versuchen, zu ergründen, warum wir Menschen uns so verhalten, wie wir es tun. Das Album ist also eine Mischung aus Fakten und Fiktion, die hoffentlich daran erinnert, wie stoisch und gleichzeitig wie zerbrechlich wir Menschen sein können.“ In dieser Hinsicht handele es sich um ein Werk, das sich mit der Komplexität von Beziehungen und deren Bewältigung auseinandersetze, so Lily Allen.

Unlängst hatte Allen in einem Interview mit der britischen „Vogue“ angedeutet, dass sich die Platte auch mit der Auflösung ihrer Ehe mit dem „Stranger Things“-Darsteller David Harbour befasse. Zuvor waren Berichte über angebliche Untreue seinerseits aufgetaucht.

Die Tracklist

Auf Instagram teilte die britische Popsängerin am 20. Oktober die Tracklist der Platte:

„West End Girl“ „Ruminating“ „Sleepwalking“ „Tennis“ „Madeline“ „Relapse“ „Pussy Palace“ „4Chain Stan“ „Nonmonogamummy“ „Just Enough“ „Dallas Major“ „Beg For Me“ „Let You Win“ „Fruityloop“

Zuletzt veröffentlichte Allen 2018 das Album „No Shame“. Das Elektropop-Album war von Dancehall und Reggae beeinflusst und enthielt bekennende Texte über das Scheitern ihrer Ehe – damals noch mit Sam Cooper – sowie über Freundschaften, mütterliche Schuldgefühle, Drogenmissbrauch und soziale wie politische Themen.