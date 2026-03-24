Exklusiv: Chris Cornells Tochter Lily – Wie Therapie mir das Leben rettete

Lily Cornell Silver, Tochter des verstorbenen Soundgarden-Frontmanns Chris Cornell, wuchs damit auf, schüchtern gegenüber der eigenen Musik zu sein. „Es gibt diesen so übermächtigen Schatten, dass es sich wie ein Druck anfühlte, dem ich niemals gerecht werden könnte“, sagt sie. „Es fühlte sich wirklich heilig an.“ Doch im Herbst 2021, während sie in Südkalifornien studierte, überredeten ihre Freunde Luis Verdin und Alex Albrecht sie, eine Band zu gründen. Diesmal, nach Jahren des stillen Musikmachens für sich selbst, ließ sie sich darauf ein. „Es war das erste Mal, um einen Therapiebegriff zu benutzen, dass ich eine ‚entgegengesetzte Handlung‘ vollzogen habe“, sagt Silver. „Auch wenn alles in mir mir sagte, ich sei nicht gut genug dafür, weiß ich, dass es mich glücklich macht – also mache ich es trotzdem.“

Das Trio hatte denselben Drummer im Sinn: Graham Derzon-Supplee, der wie Silver Wurzeln im Großraum Seattle hatte. Sie nannten sich Josie on the Rocks und begannen rasch, Songs zu schreiben und kleine Gigs zu spielen. Für Silver, die nach der Pandemie mit ihrer psychischen Gesundheit kämpfte und noch immer um ihren Vater trauerte, gab ihr die Band ein Gefühl von Sinn. „Sie hat mich wirklich gerettet“, sagt sie. „Jeden Tag etwas zu haben, das mich beschäftigt, hat mich aus meinem Kopf und aus meiner eigenen Welt herausgeholt.“

Dann schlug das Schicksal zu. Im Juli 2022, wenige Wochen nachdem Josie on the Rocks ein Video für ihren Song „Not You“ gedreht hatte, starb Derzon-Supplee durch einen Unfall beim Ertrinken. Silver und ihre Bandmitglieder wurden von Trauer überwältigt. Obwohl Silver monatelang das Gespräch über psychische Gesundheit normalisiert hatte – als Gastgeberin von „Mind Wide Open“, einem Podcast mit Gästen wie Eddie Vedder, Duff McKagan und Medizinern –, befand sie sich in Neuland, als sie mit einem Unfalltod umgehen musste.

Auf dem Tiefpunkt ihres Lebens trat die 25-Jährige eine stationäre Therapie an, eine Aussicht, die ihr anfangs große Angst bereitete. Letztlich half ihr die Erfahrung, sich selbst wiederzufinden.

Sie und ihre ehemaligen Bandmitglieder leben heute alle an verschiedenen Orten und machen alle eigene Musik – Silver managt außerdem die Folk-Gruppe Brudi Brothers –, aber sie haben kürzlich die Musik von Josie on the Rocks veröffentlicht, beginnend mit „Not You“ und einem weiteren Song, „Super Sonic“, als Feier von Derzon-Supplees Leben. „Not You“ ist eine wiegende Meditation über eine toxische Freundschaft („I won’t wait around for you“, singt Silver, „It’s not why I do what I do“), getragen von Derzon-Supplees beständigem Rhythmus.

„Ein paar Tage nach der Veröffentlichung lief ‚Not You‘ im Radio in L.A.“, erzählt Gitarrist Verdin ROLLING STONE. „Das war ein riesiger Meilenstein für uns als Band, und ich hörte mit großer Aufregung zu. Aber als der Song zu Ende war, spürte ich Grahams Abwesenheit eindringlicher als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt während der Veröffentlichung. Dieses Gefühl war immer da; wir sollten diese Erlebnisse immer mit Graham teilen. Aber es gab eine deutliche Endgültigkeit in diesem Moment. … Es gab auch ein tiefes Gefühl von Katharsis und Heilung dadurch, unsere Musik mit der Welt zu teilen.“

„Der Traum, den wir als Band zu verwirklichen begonnen hatten, nahm gerade Gestalt an, als Graham starb, und dass sein Leben endete, während unseres einfach weiterging, machte es umso erschütternder und verwirrender, die Scherben aufzusammeln“, ergänzt Albrecht, der Bass in der Band spielte. „Ich bin Lily und Luis zu unendlichem Dank verpflichtet für die Liebe und das Mitgefühl, das wir füreinander aufgebracht haben in der unglaublich schweren Trauer der letzten Jahre.“

Mit eigenen Worten schildert Silver, wie Therapie und Zeit ihr halfen, sich wieder wohl dabei zu fühlen, in diese Zeit ihres Lebens zurückzukehren.

Als ich Graham am College kennenlernte, war er der Mitbewohner eines meiner besten Freunde aus der Highschool. Er saß in deren Zimmer auf einem Sitzsack, trug Crocs und einen Snuggie und las „National Geographic“. Da wusste ich schon, dass ich ihn unbedingt kennenlernen musste. Und dann fragte er: „Willst du meine ganzen Eidechsen sehen?“ An unserer Uni war Eidechsen-Klima, und er durchkämmte den Campus und brachte sie in sein Zimmer, wo er kleine Terrarien aufgebaut hatte.

Er war ein echter Zuhörer und von Natur aus unglaublich neugierig. Ich bin jemand, der in gesellschaftlichem Kontext weniger über seine Familiengeschichte oder seinen Vater spricht, außer man kennt jemanden wirklich gut. Aber er konnte Fragen stellen, die sich, glaube ich, bei jedem anderen übergriffig angefühlt hätten. Mich haben sie nie aus der Bahn geworfen, weil man einfach spüren konnte, dass sie aus einem so aufrichtigen, ernsthaften Ort der Neugier und des Wunsches kamen, einen kennenzulernen.

Mit ihm konnte ich ein ungezwungenerer Freund sein und dadurch auch ein ungezwungenerer Musiker. Das einzige Mal, an das ich mich erinnere, dass er wirklich verärgert über mich war, war in einem Gespräch, in dem ich sagte, ich fände jemanden langweilig. Er hielt es für unmöglich, dass irgendjemand langweilig sein könnte.

Graham war wirklich das Herz der Band – da, glaube ich, würden wir alle zustimmen. Er war ein unglaublicher Drummer. Er spielte keine melodischen Instrumente, hatte aber ein großartiges Gespür für Melodie. Wir schrieben also diese Songs, und er hörte eine Note, die er verändern wollte, und dann musste ich auf dem Klavier eine chromatische Tonleiter spielen, bis er mich bei der Note stoppte, durch die er sie ersetzen wollte. Qualität vor Geschwindigkeit. Er hatte diese ganze Selbstsicherheit, wirklich starke Meinungen und grenzenlose Begeisterung für Musik.

Musik und ihr Vater

Mein ganzes Leben lang habe ich gegen meinen Wunsch, Musik zu machen, angekämpft; ich spürte so viel Druck, dass mit dem Musikmachen in jeglicher Form für immer ein Schatten verbunden sein würde, der mit ungerechtfertigten Erwartungen einhergeht, und nach dem Tod meines Vaters, dass es immer mit dem Trauma seines Verlusts verknüpft sein würde. Ich habe nie öffentlich darüber gesprochen, in einer Band zu sein, weil ich zu viel Spaß hatte. Ich hatte Angst, etwas, das sich heilig anfühlte, zu ruinieren, indem ich die Tür für das Urteil von Menschen öffne, die eine Meinung über mich haben, bevor sie mich je spielen gehört haben.

Es war Grahams Vertrauen in meine Fähigkeiten, das mich an einen Punkt brachte, wo ich den Druck beiseitelegen und eigene Musik machen konnte, weil ich es liebe. Musik zu spielen bereitete ihm, Alex und Luis so viel Freude, dass es mich daran erinnerte, dass sie kein so schweres Gewicht tragen musste.

„Not You“ war der erste Song, den wir als Band schrieben. Er ist eine reine Darstellung davon, wie wir musikalisch zusammenkommen konnten. Der Song handelt von jemandem, der dir ohne erkennbaren Grund Schmerz bereitet hat – etwas, womit sich die meisten Menschen, glaube ich, identifizieren können. Der andere Song, „Super Sonic“, ist eine Hommage an Seattles verlorenes NBA-Team, womit sich wohl weniger Menschen identifizieren können, das aber trotzdem bewegend ist. Ich bin so froh, das Musikvideo zu „Not You“ zu haben, das meine Freundin Hope Alexander gemacht hat.

Wir beendeten die Dreharbeiten im Juli 2022, weniger als eine Woche bevor Graham starb. Diese Aufnahmen von ihm beim Spielen und von uns allen zusammen erwiesen sich als ein unschätzbares Geschenk.

Grahams plötzlicher Tod

Grahams Tod war ein tragischer Unfall, völlig unerwartet. Unsere Gemeinschaft hatte keine andere Wahl, als sich aneinander festzuhalten. Ich hatte gerade erst am Wochenende ein Abendessen mit seinen Eltern und seinem Bruder [Musiker Cory Derzon], und ich habe Cory und seine Freunde quasi zu einem jährlichen Balkan-Musikfestival in Seattle mitgeschleppt. An dem Tag, an dem Graham starb, sagten seine Eltern inmitten all unseres Schocks und unseres akuten Traumas zu Luis, Alex und mir: „Wir adoptieren euch.“ Und sie sind seitdem Familie. Grahams Familie hat mehr Fürsorge und Selbstlosigkeit gezeigt, als ich für menschenmöglich gehalten hätte, wenn so etwas passiert.

Einen Monat nach seinem Tod mussten Alex, Luis und ich sowie der Großteil von Grahams Freunden unser letztes Studienjahr beginnen. Am Anfang hatten wir alle Abendessen oder reservierte Momente, um zusammenzukommen und über Graham zu reden. Direkt nach dem Tod eines Menschen sind, glaube ich, alle in Bezug auf die Trauer auf einer ähnlichen Seite. Aber mit der Zeit müssen die Menschen auf unterschiedliche Weise verarbeiten. Für manche fühlt es sich besser an, nicht darin zu verweilen, und für andere will man nur darüber reden. Beide Gefühle können sehr isolierend sein.

Mein Podcast „Mind Wide Open“ half mir bei der Trauer um meinen Vater und viele andere Menschen, die ich liebe. Das Ziel war es, den Schwierigkeiten beim Zugang zu psychischer Gesundheitsversorgung entgegenzuwirken, indem ich eine kostenlose, zentrale Ressource aus Experten und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für alle schuf, die sie wollten – aber ich habe durch die Interviews auch persönlich so viel gelernt. Ich habe mich wirklich tief mit Taylor Momsen von den Pretty Reckless verbunden. Sie war mit Soundgarden auf Tour gewesen, als mein Vater starb, und liebte ihn und die Band sehr.

Eines der Hauptthemen in unserem Interview war der Tod ihres engen Freundes und Produzenten Kato [Khandwala] bei einem Unfall. Sie hörte danach monatelang keine Musik, und es veränderte ihre Beziehung zum Musikmachen von Grund auf. Sie war eine der ersten Personen, mit denen ich nach Grahams Tod sprach, und sie ist immer noch auf wunderbare Weise fest in meinem Leben verankert.

Der Tiefpunkt

Ein paar Monate nach der Rückkehr ans College musste ich mich wegen eines Knöchelbruchs operieren lassen. Nicht mobil zu sein bedeutete, viel mehr mit meinen Gedanken allein zu sein. Ich rutschte ziemlich schnell in die schlimmste depressive Episode meines Lebens. Ich glaube, ich erkannte es damals nicht, aber jegliches Gefühl, das ich gehabt hatte, dass die Dinge aus einem Grund geschehen, war zerstört. Ich konnte keinen Sinn darin finden, irgendetwas zu tun, wenn ich weiß, dass die wichtigsten Dinge in deinem Leben willkürlich weggenommen werden können. Ich hatte in jeder Vorlesung Panikattacken und wurde generell ziemlich funktionsunfähig.

Alles, was ich wollte, war, das College an der Seite meiner Gemeinschaft aus Grahams Leuten zu beenden. Meine Mutter [Alice-in-Chains- und Soundgarden-Managerin Susan Silver] kam zur Schule, um eine Weile für mich zu sorgen. Sie ist wirklich eine Heilige; jeder, der sie getroffen hat, weiß, dass sie wahrscheinlich der großzügigste, geduldigste Mensch auf dem Planeten ist. Sie versuchte verzweifelt, die richtige Ressource für mich zu finden, und zwei verschiedene Psychiater, die sie angerufen hatte, sagten, die naheliegendste Option scheine stationäre Behandlung zu sein. Meine unmittelbare Reaktion war: „Auf gar keinen Fall.“ Ich wollte den Kurs halten und das College beenden, hatte aber auch so viel verinnerlichten Stigma gegenüber dieser Art von Behandlung.

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Ich halte mich für jemanden, der sehr offen ist, was psychische Gesundheit betrifft, aber der Gedanke, eine Behandlung anzutreten, sagte mir, so dachte ich, etwas Beängstigendes über mich aus – gegenüber anderen und gegenüber mir selbst. Ich wollte nicht zu den Menschen gehören, die so kaputt sind, dass sie irgendwo hingehen und von ihrer Umgebung isoliert werden müssen, um Behandlung zu suchen. Der gesamte Prozess war für mich in Mysterium gehüllt. Die einzige Person in meinem Alter, von der ich wusste, dass sie über ihre Erfahrungen in einer stationären Einrichtung gesprochen hatte, war Eileen Kelly in ihrem Podcast „Going Mental“.

Ehrlich gesagt glaube ich, ich erinnerte mich damals nicht einmal mehr daran, was sie über ihre Erfahrung gesagt hatte, aber das Wissen, dass jemand, den ich mochte, es getan hatte und auf der anderen Seite davon war, ließ es weniger erschreckend erscheinen.

Ich fand schließlich über einen Familienfreund ein Behandlungsprogramm. So abgedroschen es klingt: Es hat mir buchstäblich das Leben gerettet. Die Hürde für solche Programme ist so hoch, und ich bin außerordentlich glücklich, dass ich überhaupt die Mittel hatte, es zu tun – geschweige denn eines zu finden, das persönlich gut zu mir passte.

Stationäre Therapie und Heilung

Die Frau, die das Programm leitet, ist in Neurobiologie ausgebildet. Sie konnte erklären, was in mir chemisch, biologisch und neurologisch vor sich ging – auf eine Weise, die wirklich einfühlsam, aber auch intellektuell war. Es half mir sehr, ein gewisses klinisches Verständnis davon zu haben, was in meinem Nervensystem und meiner Kampf-/Flucht-/Erstarrungs-Reaktion vor sich ging. Das brachte mir ein bisschen Seelenfrieden. Anfangs bat ich darum, das ambulante Programm zu machen.

Sie waren sanft, aber realistisch in Bezug auf meine Situation und sagten: „Du kannst Hilfe annehmen. Du kannst stationär sein, und das bedeutet nicht, dass du ein hoffnungsloser Fall bist.“ Sie halfen Menschen bei grundlegenden Lebensaufgaben wie der Bereitstellung von Mahlzeiten und der Verabreichung von Medikamenten, neben verschiedenen therapeutischen Methoden. So sehr ich es damals nicht zugeben wollte, ich brauchte das wirklich.

Als ich das Programm begann, war ich mir bei zwei Dingen ziemlich sicher: „Ich werde nicht länger als einen Monat hier sein, und ich werde keine Freunde finden können.“ In beiden Punkten lag ich falsch. Die Menschen, die ich dort kennenlernte, waren wirklich besonders, wirklich nachdenklich und witzig und konnten dem Leid um sie herum inmitten ihres eigenen Raum geben. Im Nachhinein scheint es offensichtlich, dass man, wenn man auf dem Tiefpunkt ist, eine so gesteigerte Empathie für Menschen in derselben Lage hat – und genau das zeigten sie mir.

Ich schrieb den Großteil meiner College-Abschlussarbeit im stationären Programm. Ich konnte für eine meiner ersten Präsentationen nicht auf dem Campus sein, und einige der Menschen, die mit mir im Programm waren, ließen mich sie stattdessen vor ihnen halten. Es war wahrscheinlich wirklich langweilig, und wenn ich daran denke, kommen mir immer noch dankbare Tränen.

Es gab ein paarmal pro Woche ein Musiktherapieprogramm. Ein Mann kam herein und leitete eine Gruppe von Patienten mit dem Ziel, gemeinsam einen Song zu schreiben. Keine hochgesteckten Erwartungen, einfach was auch immer die Gruppe gemeinsam hervorbrachte. Es gab Menschen, die nie ein Instrument berührt hatten oder (per Definition) tonlos waren, und ein paar professionelle Musiker. Am Ende der Sitzung hatten wir meistens einen Song geschrieben und ihn aufgenommen.

Als ich zum ersten Mal zur Musiktherapiegruppe ging, war ich noch auf Krücken. Man weiß, dass es einem schlecht geht, wenn die anderen Patienten in einem psychiatrischen Programm Mitleid mit einem haben. Ich war zögerlich zu gehen, weil mein mit Musik verknüpfter Schmerz noch so frisch war, aber eine der dortigen Therapeutinnen ermutigte mich.

Wir schrieben einen gemeinsamen Song; ich sang und spielte Klavier. Als die Sitzung vorbei war, stand ich auf und verließ den Raum. Ich war auf halbem Weg den Flur entlang, als mir auffiel: „Oh Gott. Ich habe meine Krücken vergessen. Ich habe vergessen, dass ich gerade nicht laufen kann.“ Musiktherapie war ein wesentlicher Teil dessen, was mich zurück in meinen Körper und in die reale Welt brachte.

Rückkehr zur Musik

Als ich 2020 meinen Podcast startete, waren seit dem Tod meines Vaters drei Jahre vergangen. In der Trauerwelt ist das überhaupt keine Zeit. Ich musste damals viel Mitgefühl für mich selbst aufbringen und schließlich eingestehen, wann ich einen Schritt zurücktreten musste, weil ich das Projekt emotional nicht mehr aufrechterhalten konnte. Der Podcast half mir zu erkennen, als ich stationär aufgenommen wurde: Nur weil ich das jetzt brauche, bedeutet das nicht, dass ich es für immer brauchen werde. Aber wenn mein Körper sagt, dass ich Raum brauche, um mit allem zu sitzen, was ich fühle, bleibt mir kaum eine Wahl.

In den Jahren seit Grahams Tod sind Alex, Luis und ich immer noch sehr wie Familie. Die beste Zeit meines Lebens habe ich mit diesen drei Jungs verbracht, und ich halte große Stücke auf sie. Im letzten Jahr haben wir darüber gesprochen, wie gut es sich anfühlen würde, diesen Teil von Grahams Vermächtnis – etwas, worauf er stolz war – in die Welt zu bringen, jetzt, wo das Trauma nicht mehr ganz so frisch ist.

Wenn jemand stirbt, halte ich es nicht immer für hilfreich, die Dinge durch die Linse von „Er hätte das gewollt oder das nicht gewollt“ zu betrachten. Das wurde mir oft auferlegt, besonders rund um meinen Vater: „Das hätte dein Vater gewollt.“ Ich glaube, das kann oft mehr schaden als nützen. Aber um mich in diesem Fall vollständig selbst zu widersprechen: Ich glaube wirklich, Graham wäre enttäuscht gewesen, wenn er gewusst hätte, dass mit ihm alles an unserer Musik zum Stillstand gekommen ist. Er war so aufgeregt, sie zu veröffentlichen. Ich möchte, dass die Menschen darauf zugreifen können, Graham am Schlagzeug sehen und die Songs hören können, in die er so sehr eingewoben ist. Diese Musik zu veröffentlichen ist ein neuer Teil unseres Trauerprozesses.

Ob man nun glaubt, dass alles aus einem Grund geschieht oder nicht – alles, was man kontrollieren kann, ist, was man daraus macht. Diese Musik veröffentlichen zu können fühlte sich an wie eine Art zu sagen: „Das Schlimmste ist passiert. Wir werden trotzdem Kunst machen, Musik machen und sie der Welt schenken.“

Aufgezeichnet von Kory Grow