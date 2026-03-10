Die 15 besten Songs von Chris Cornell

Chris Cornell war neben Kurt Cobain, Eddie Vedder und Layne Staley eine der charakteristischen Stimmen des Rock der Neunzigerjahre. Und seine Stimme war die kühnste und virtuoseste von allen. Der Frontmann von Soundgarden und Audioslave, der 2017 im Alter von 52 Jahren verstorben ist, wird für immer für seinen hochfliegenden, wilden Gesang in Erinnerung bleiben, der vielleicht die deutlichste Verbindung zu den überlebensgroßen Vorfahren der Bewegung aus den Siebzigern wie Robert Plant von Led Zeppelin darstellt.

Er war auch ein äußerst vielseitiger Songwriter, der mühelos zwischen bedrohlichem Metal und nachdenklichem Folk wechselte und dabei auch Abstecher in den eleganten Electro-Pop und epische Soundtracks machte. Im Folgenden finden Sie 15 Songs, die einen Eindruck von der Bandbreite seines künstlerischen Schaffens vermitteln.

Soundgarden, „Flower“ (1989)

Auf dem Eröffnungstrack von Soundgardens Debütalbum „Ultramega OK“ aus dem Jahr 1990 ergänzt Cornells teuflischer Gesang – kehlig und doch wissend, mit Vokalen, die sich wie Knetmasse dehnen – seine vernichtenden Texte, die von einer jungen Frau erzählen, deren schnelllebiger Lebensstil zu einem frühen Tod führt. Es ist ein passender Auftakt für „Ultramega OK“. Ein Album, auf dem die Band ihre Erkundungen der zwielichtigeren Ecken der Welt mit bissigem Humor und Heavy Rock voller überraschender Wendungen untermalt.

Temple of the Dog, „Hunger Strike“ (1991)

Die Temple-of-the-Dog-Songs „Hunger Strike“ und „Wooden Jesus“ wurden von Cornell lange vor Andrew Woods Tod für Soundgarden geschrieben. Sie passten aber laut dem Sänger nicht so recht zu einem Soundgarden-Album. „‚Hunger Strike‘ entstand aufgrund einer existenziellen Krise, in der sich Soundgarden zu dieser Zeit befand“, erzählte er Rolling Stone letztes Jahr vor der Reunion-Tour der Band.

„Es ist eine Aussage, dass ich dem, was ich tue, treu bleibe, egal was dabei herauskommt, aber ich werde niemals meine Ziele für Erfolg oder Geld aufgeben.“ Der Song ist ein Duett zwischen Cornell und Eddie Vedder. Einer neuen Stimme in der Szene, der nach Seattle gereist war, um für Mookie Blaylock vorzuspielen. Die Band, die bald als Pearl Jam bekannt werden sollte. Nachdem Pearl Jam ebenfalls internationalen Erfolg hatte, wurde der Song erneut promotet und wurde 1992 ein riesiger Rock-Hit.

Temple of the Dog, „Say Hello 2 Heaven“ (1991)

Andrew Wood, der extravagante Frontmann der Seattle-Gutter-Glam-Band Mother Love Bone, war ein enger Freund von Cornell. Die beiden waren ein Jahr lang Mitbewohner. Woods frühes Projekt Malfunkshun war neben Soundgarden auf der frühen Seattle-Compilation „Deep Six“ vertreten. Nach Woods Tod 1990 durch eine Überdosis Heroin verarbeitete Cornell seine Trauer in zwei Songs, der düsteren Hymne „Reach Down“ und dem elegischen „Say Hello 2 Heaven“.

Cornell erzählte David Fricke, dass ihm die Texte „so schnell kamen, dass ich mich kaum noch an den Denkprozess erinnern kann. [Die beiden Songs] schienen für Soundgarden keinen Sinn zu ergeben. Ich erinnere mich, dass ich dachte: ‚Ist das okay?‘“ Cornell gab die Demos an Jeff Ament, den Bassisten von Mother Love Bone. Fer sich sofort in die Songs verliebte. Und zusammen mit Mother Love Bone-Gitarrist Stone Gossard mit Cornell daran arbeitete, sie auszuarbeiten.

In seiner fertigen Form ist „Say Hello 2 Heaven“ traurig und dicht. Cornells Stimme steigert sich langsam zu einem suchenden Schrei, während die Gitarren sanft um ihn herum weinen. Der Song eröffnet das 1991 erschienene Album „Temple of the Dog“. Ein Dokument der Supergroup in spe, die dazu beitrug, Seattle als Epizentrum des damals als „Modern Rock“ bekannten Genres zu etablieren. „Es fühlte sich nicht wie ein düsteres Projekt an. Es fühlte sich eher wie eine Feier an“, sagte Cornell 1991 gegenüber „Reflex“.

Soundgarden, „Outshined“ (1991)

Nachdem Soundgarden 1989 mit „Louder Than Love“ zum ersten Mal in die Charts gekommen waren, begann Chris Cornell, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Wohin würde es ihn und die Band als Nächstes führen? Diese Selbstreflexion veranlasste ihn dazu, die Songs für das dritte Album der Band anders zu schreiben. „Ich habe in meinen Texten nie wirklich biografisch geschrieben“, sagte Cornell 1992 beim Aufwärmen für ein Vorprogramm von Guns N‘ Roses im Madison Square Garden.

„Als ich also eine Zeile wie ‚I’m looking California and feeling Minnesota‘ aus ‚Outshined‘ schrieb, fühlte sich das einfach erfrischend an.“ Die zweite Singleauskopplung aus Badmotorfinger wurde nicht nur ein Fanfavorit. Sondern inspirierte auch den Titel des Feeling Minnesota, dem Drama mit Keanu Reeves aus dem Jahr 1996.

Soundgarden, „Rusty Cage“ (1992)

„Ich erinnere mich noch genau, wie ich aus dem Fenster starrte. Die Landschaft betrachtete. Und mich eingeengt fühlte“, erzählte Chris Cornell dem Magazin Spin von einer Autofahrt durch Europa, während der er den Text zu dem Song schrieb, der schließlich den Opener des 1991 erschienenen Albums Badmotorfinger werden sollte. Als die Band nach Seattle zurückkehrte, wollte Cornell, der nach eigenen Angaben zu dieser Zeit viel Tom Waits hörte, „einen Hillbilly-Black-Sabbath-Crossover schaffen, den ich noch nie zuvor gehört hatte“.

Der Song selbst, den Johnny Cash 1996 auf seinem Album „Unchained“ coverte, wurde „mit einem Wah-Wah-Pedal in der unteren Position als Filter aufgenommen“, erzählte Kim Thayil 1994 der „Guitar School“. „Das war Chris‘ Idee. Er wollte diesen seltsamen Klang erzielen, den man mit einem Verstärker nicht wirklich einstellen kann.“

Chris Cornell, ‚Seasons‘ (1992)

Cornells bewegender, zurückhaltender Solo-Beitrag zum Soundtrack von „Singles“ entstand aus einer fiktiven Geschichte. Einer Solo-Kassette, die Matt Dillons Cliff Poncier nach der Trennung von seiner Band Citizen Dick aufgenommen hatte. Cornell übernahm es, Songs für die Kassette zu schreiben. Darunter diese nachdenkliche Folk-Ballade. „Heilige Scheiße, das ist Chris Cornell als Cliff Poncier, der all diese Songs mit Texten und einer total kreativen Vision aufgenommen hat. Und er hat die gesamte gefälschte Solo-Kassette aufgenommen“, erinnert sich Regisseur Cameron Crowe an das erste Hören der EP, die später einfach als „Poncier“ bekannt wurde. „Es ist fantastisch. Und dann kommt ‚Seasons‘. Da kann man einfach nur sagen: ‚Wow.‘ Das ist ein Typ, den wir nur von Soundgarden kennen. Natürlich ist er unglaublich kreativ. Aber wer hat ihn jemals so gehört?“

Soundgarden „Spoonman“ (1994)

Die erste Single von Soundgarden, die es in die Billboard-Charts schaffte, war eine vielversprechende Wahl für den Durchbruch in den Mainstream. Ein kniffliger 7/4-Takt, klirrende Schrottplatz-Percussion und Cornells düstere, einsame Texte, die teilweise von einem Exzentriker aus Seattle inspiriert waren. Artis the Spoonman, der ein klapperndes Solo auf Küchenutensilien aufgenommen hatte.

„Es geht mehr um den Widerspruch zwischen dem, was er ist, und dem, wie die Leute ihn sehen“, erklärte Cornell 1994 gegenüber Request. „Er ist ein Straßenmusiker. Aber wenn er auf der Straße spielt, wird er von anderen völlig falsch eingeschätzt und bewertet. Sie halten ihn für einen Obdachlosen. Oder glauben, er mache das, weil er keinen normalen Job finden kann. Sie stufen ihn auf der sozialen Leiter um einige Stufen tiefer ein. Weil sie jemanden, der sich anders kleidet, anders wahrnehmen. Der Text drückt das Gefühl aus, dass ich mich viel leichter mit jemandem wie Artis identifizieren kann, als ich ihm beim Spielen zusehen würde.“

Soundgarden, „The Day I Tried to Live“ (1994)

Von einer Band, die sich sehr bemüht hat, den Einfluss von Led Zeppelin auf ihre Musik zu leugnen, kommt hier Chris Cornells opernhafteste, pulsierendste und lungenschüttelndste Gesangsleistung, die jemals auf einer Soundgarden-Single zu hören war. „Es geht darum, aus festgefahrenen Mustern, Verschlossenheit und Zurückgezogenheit auszubrechen. Womit ich schon immer Probleme hatte“, erklärte Cornell Rolling Stone 1994. „Es geht darum, zu versuchen, normal zu sein. Einfach rauszugehen, unter Leute zu kommen und abzuhängen. Ich neige dazu, mich manchmal ziemlich abzuschotten. Lange Zeit niemanden zu sehen und niemanden anzurufen.

„In gewisser Weise ist es sogar ein hoffnungsvoller Song. Viele Leute haben diesen Song als Selbstmord-Song missverstanden. Sie haben das Wort „live“ zu wörtlich genommen. „The Day I Tried to Live“ bedeutet eher der Tag, an dem ich tatsächlich versucht habe, mich zu öffnen. Und alles zu erleben, was um mich herum passiert. Anstatt alles hinzuschmeißen und mich in einer Höhle zu verstecken.“

Soundgarden, „Black Hole Sun“ (1994)

„Ich habe den Song geschrieben, weil ich dachte, dass er der Band nicht gefallen würde“, erzählte Rolling Stone Cornell über den bekanntesten Song von Soundgarden. „Und dann wurde er der größte Hit des Sommers.“ Cornell schrieb Soundgardens bekanntesten Song in etwa 15 Minuten. Er erzählte dem Magazin „Rip“ über den an „Magical Mystery Tour“ erinnernden Text: „Es ist einfach eine Art surreale Traumlandschaft. Ein seltsamer Song, der mit dem Titel spielt.“

Später erklärte er gegenüber Entertainment Weekly : „Ich hatte einen Nachrichtensprecher falsch verstanden. Ich dachte, er hätte ‚black hole sun‘ gesagt, aber er sagte etwas anderes. Danach dachte ich: ‚Nun, er hat es nicht gesagt, aber ich habe es gehört‘. Und das hat dieses Bild in meinem Kopf erzeugt. Ich dachte, das wäre ein großartiger Songtitel. Es war ein zum Nachdenken anregender Ausdruck. Und so entstand dieser Song.

„Black Hole Sun“ war nicht so harmlos wie Milch. Aber auch kein Glas in jemandes Auge. Es war die Prise Zucker, die die Medizin schmackhaft machte“, erklärte Gitarrist Kim Thayil 1996 gegenüber Billboard. ‚Jetzt ist es das ‘Dream On‘ unseres Repertoires.“

Soundgarden, „Fell On Black Days“ (1994)

„Fell on Black Days“ war nicht so eingängig wie die anderen Singles aus ‚Superunknown‘. Hatte aber dennoch eine stimmungsvolle Wucht. In dem bluesigen, langsam brennenden Rocksong konfrontierte Cornell seine Vergangenheit mit Depressionen. „Das ist ein Gefühl, das jeder kennt“, sagte er 1994 gegenüber Melody Maker. „Du bist glücklich mit deinem Leben. Alles läuft gut, alles ist aufregend. Und plötzlich merkst du, dass du extrem unglücklich bist. So sehr, dass du wirklich Angst hast. Es gibt kein bestimmtes Ereignis, auf das du dieses Gefühl zurückführen kannst. Du merkst einfach eines Tages, dass dein ganzes Leben im Arsch ist!“

Soundgarden, „Pretty Noose“ (1996)

Die Lead-Single aus Soundgardens 1996er Album Down on the Upside, „Pretty Noose“, kündigt sich mit einer bedrohlichen Wolke aus verstimmter Psychedelia an. Die vage exotischen Wah-Wah-Riffs von Gitarrist Kim Thayil im Vordergrund bereiten die Bühne für Cornells düstere, impressionistische Texte. Er beschreibt eine Situation, die in völligem Widerspruch zu den eigenen Bedürfnissen steht. „Pretty noose is pretty hate.“ In einem Interview mit MTV aus dem Jahr 1996 erklärte Cornell, dass er den Song über eine „attraktiv verpackte schlechte Idee“ geschrieben habe. „Etwas, das zunächst großartig erscheint, sich dann aber rächt“.

Audioslave, „Cochise“ (2002)

Die Supergroup Audioslave kündigte sich mit diesem wütenden Track an, der eine perfekte Verbindung zwischen dem treibenden Alternative-Metal-Stomp von Rage Against the Machine und Cornells durchdringendem Schrei darstellt. Tom Morello, der zu dieser Zeit über den „furchtlosen und entschlossenen“ Indianerhäuptling las, kam auf den Titel. Über den wütenden Refrain des Songs – „Go on and save yourself, and take it out on me“ (Rette dich selbst und lass es an mir aus) – sagte Cornell, dass es ein Beispiel dafür sei, wie „ich mich selbst anschreie, wenn ich in den Spiegel schaue“.

Audioslave, „Like a Stone“ (2003)

„Like a Stone“, die zweite Single von Audioslave, wurde der erfolgreichste Song in Cornells Karriere. Der Sänger zeigt hier mit unglaublicher Leidenschaft und Entschlossenheit sein berühmtes Stimmvolumen.

Chris Cornell, „You Know My Name“ (2006)

Mit seiner Interpretation des Titelsongs zum Film „Casino Royale“ aus dem Jahr 2006 läutete Chris Cornell die raue Ära von Daniel Craig ein. Und war damit der erste Mann seit fast 20 Jahren, der einen James-Bond-Titelsong sang. (Zum Vergleich: Der letzte war Morton Harket von a-ha). Cornell war ein Fan von Bond und Craig. Er liebte aber auch die Parallelen zu früheren Bond-Titelsongs.

„Ich bin ein Fan von Paul McCartney und ich erinnerte mich daran, wie er den Bond-Titelsong ‚Live And Let Die‘ geschrieben und gesungen hatte“, erzählte Cornell Songwriter Universe . „Es war also aufregend, dass ich einen Bond-Titelsong singen durfte. Wir haben ihn in George Martins Studio in England aufgenommen. Es war der perfekte Ort und die perfekte Erfahrung, um einen James-Bond-Song aufzunehmen.“

Chris Cornell, „Nothing Compares 2 U“ (2016)

Der letzte Cornell-Track, der vor seinem Tod in die Charts kam, ist nicht nur eine wunderschöne Hommage an Prince. Sondern auch ein warmherziger, unerwarteter Nachruf auf den Sänger selbst. Cornells virtuose Stimme schwingt sich in der intimen, rauen Aufnahme über die Melodie hinaus. „Princes Musik ist der Soundtrack zu dem gefühlvollen und wunderschönen Universum, das er geschaffen hat. Und wir alle hatten das Privileg, Teil dieser erstaunlichen Welt zu sein“, schrieb Cornell bei der Veröffentlichung des Songs.

„’Nothing Compares 2 U‘ … hat für mich und praktisch jeden, den ich kenne, eine zeitlose Bedeutung. Leider könnten seine eigenen Texte in diesem Song heute aktueller nicht sein. Und ich singe sie jetzt in Ehrfurcht, um diesem unvergleichlichen Künstler Tribut zu zollen, der uns allen so viel Inspiration gegeben und die Welt so viel interessanter gemacht hat.“