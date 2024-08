Tim Bergling, besser bekannt als Avicii, bleibt auch sechs Jahre nach seinem Tod präsent. Im Herbst 2024 wird eine speziell kuratierte Auktion seiner persönlichen Gegenstände stattfinden. Der Titel dazu: „The Avicii Collection“. Alle Erlöse aus dieser Auktion fließen zur „Tim Bergling Stiftung“, die in seinem Namen gegründet wurde, um psychische Gesundheitsprobleme zu adressieren und das Stigma rund um Suizid zu reduzieren.

Die Aktion findet am 1. Oktober 2024 im „Stockholms Auktionsverk“ in Stockholm sowie online statt. 267 Dinge aus Aviciis persönlichem Besitz – darunter Sneaker, Kleidung, Musikinstrumente und weitere Erinnerungsstücke – kommen dabei unter den Hammer.

Aviciis Vermächtnis

Cecilia Gave, CEO von „Stockholms Auktionsverk“, drückt die Bedeutung der Versteigerung wie folgt aus: „Wir sind unglaublich stolz, diese Auktion präsentieren zu dürfen. Tim Bergling hat weltweit unzählige Menschen berührt, sowohl durch seine Musik als auch durch die Stiftung, die seine Familie in seinem Namen gegründet hat. Es ist eine große Ehre, die ‚Tim Bergling Stiftung‘ zu unterstützen, um noch mehr jungen Menschen zu helfen. Wir haben 350 Jahre Erfahrung darin, die Artefakte einiger der bedeutendsten kulturellen Figuren der Geschichte weiterzugeben und betrachten es als Privileg.“

Der Katalog der Auktion wird am 6. September veröffentlicht. Die Besichtigung der hinterlassenen Habseligkeiten des schwedischen DJs und Produzenten ist vom 24. bis 30. September 2024 in den Räumlichkeiten des Auktionshauses auf der Nybrogatan 32 in Stockholm möglich.

Was macht die „Tim Bergling Stiftung“?

2019 gründete seine Familie die „Tim Bergling Stiftung“ posthum. Sie zielt darauf ab, die psychische Gesundheit junger Menschen zu fördern und sich für die Anerkennung von Suizid als globales Gesundheitsproblem einzusetzen.

Erst kürzlich wurde über Avicii außerdem ein Fotobuch mit dem Titel „Avicii: The Life and Music of Tim Bergling“ herausgebracht. Beim Tribeca Film Festival 2024 in New York feierte zudem die Dokumentation „I’m Tim“ Premiere.