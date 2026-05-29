Große Sorge um Lindenberg: WANN kommt er aus dem Krankenhaus?

Udo Lindenberg muss mehrere Wochen pausieren. Der Musiker befindet sich derzeit in Krankenhausbehandlung, weshalb ein geplanter Auftritt in Gronau abgesagt wurde. Weitere Details sind bislang nicht bekannt.

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Udo Lindenberg.

Udo Lindenberg Foto: Getty Images. Matthias Nareyek. All rights reserved.

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Nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag sorgt Udo Lindenberg ungewollt für Besorgnis. Der Musiker („Stark wie zwei“) befindet sich in ärztlicher Behandlung, eine geplante öffentliche Veranstaltung wurde kurzfristig abgesagt. Nach Angaben seines Umfelds wird er auf ärztlichen Rat hin mehrere Wochen pausieren.

Lindenberg in einer Hamburger Klinik

Die Brost-Stiftung teilte am Freitag mit, dass die für den 3. Juni 2026 in der Bürgerhalle Gronau angesetzte Veranstaltung „Udo Lindenberg & Friends“ nicht stattfinden kann. In der Mitteilung heißt es, Lindenberg werde nicht anreisen können, da er derzeit im Krankenhaus behandelt werde. Man bedauere die Absage sehr, schließlich sei ein besonderer Abend mit dem Künstler und zahlreichen Weggefährten geplant gewesen.

Über die Hintergründe seines Gesundheitszustands ist bislang wenig bekannt. Nach Informationen der „Bild“ hält sich Lindenberg weiterhin in einer Hamburger Klinik auf. Dort sollen derzeit weitere kardiologische Untersuchungen durchgeführt werden. Wie schwerwiegend die Beschwerden sind und wann der Sänger wieder öffentliche Termine wahrnehmen kann, ist bislang offen.

Wann wird Udo Lindenberg wieder gesund?

Fans reagieren in sozialen Netzwerken mit zahlreichen Genesungswünschen und hoffen auf baldige Entwarnung. Offizielle Angaben zu einer möglichen Diagnose oder zur Dauer des Krankenhausaufenthalts liegen bislang nicht vor.

Auch aus Lindenbergs unmittelbarem Umfeld gab es zunächst keine weitergehenden Informationen.

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Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Udo Lindenberg