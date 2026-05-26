Seltener Anblick: Udo Lindenberg posiert mit seiner Freundin

Das sind die 50 besten deutschen Alben aller Zeiten

Ende der 90er-Jahre lernt die Hamburger Design-Studentin Tine Acke Udo Lindenberg in seinem Hotel „Atlantic“ kennen. Es funkt sofort. Tine ist damals Anfang 20, Udo Anfang 50, als sie ein Paar werden. Für beide ist der Altersunterschied kein Problem. Acke übernimmt Lindenbergs Website, sie wird seine feste Fotografin, dokumentiert fortan jede Tournee, gestaltet Plattencover und sogar Postwertzeichen.

Doch so sehr beide ein kreatives Dreamteam sind, zeigen sie sich so gut wie gar nicht gemeinsam in der Öffentlichkeit. Bilder, auf denen beide zusammen zu sehen sind, haben Seltenheitswert. Auch deswegen ist es ein kleines nachträgliches Geschenk für alle Udo-Fans zu seinem 80. Geburtstag, wenn seine Freundin nun auf ihrem Instagram-Account Selfies der beiden veröffentlicht.

Weit über 5000 Einträge hat die Fotografin bei Instagram eingestellt, zwei mit Udo Lindenberg sorgen für besondere Aufmerksamkeit. Direkt an seinem Geburtstag zeigten sie sich bei einem Ausflug in Schottland, nun gibt es Nachschub mit einem Foto von einem Aufenthalt auf der Isle of Wight in England.

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Udo Lindenberg und Tine Acke

Beide lächeln vor Küstenkulisse in die Kamera, der Sänger ganz im Freizeit-Modus, Acke ausgestattet mit ihren Arbeitsgeräten. „Zwei Kameras und ein Supermodel“ schrieb sie zu dem Eintrag. Es ist das Beweisfoto einer stillen, aber großen Liebe. Beide entscheiden sich einst bewusst gegen die Ehe und gegen Kinder. Sie teilen sich den Alltag in Lindenbergs Dauerwohnsitz in Hamburg – und gehen skandalfrei durchs Leben.

Mehr über Udo Lindenberg gibt es in der aktuellen Ausgabe des ROLLING STONE (nur noch bis Donnerstag und mit Udo-Vinyl-Single erhältlich). Weggefährten und Kolleginnen erinnern sich an ihre Zeit mit dem Musiker und wir fassen zusammen, was den (Sprach-)Sound des Meisters ausmacht. Außerdem erzählt Lindenbergs langjähriger Freund Benjamin von Stuckrad-Barre über dessen Reiselust.