Lindenstraße: Hans Beimer stirbt – das wird der TV-Termin

Seit der ersten Folge, seit 33 Jahren war er dabei: Hans Beimer aus der „Lindenstraße“. Nun hat Joachim Luger das Aus seiner berühmten Figur verkündet. Luger will den „Vater der Nation“, den er seit Dezember 1985 verkörpete, nicht mehr spielen.

Weiterlesen Im Suff: „Lindenstraßen“-Benny fährt gegen Baum – seine Kinder saßen im Auto Als „Benny Beimer“ aus der TV-Sendung „Lindenstraße“ wurde er bekannt, nun soll er sich und seine beiden Kinder im Suff in Gefahr gebracht haben: Mit seinem Auto fuhr er gegen einen Baum.

„Der Schritt, mich nach über drei Jahrzehnten von meiner Figur Hans Beimer, von dem mir sehr vertrauten Ensemble und Team zu verabschieden, ist mir nicht leicht gefallen. Die ‚Lindenstraße‘ war wie eine zweite Familie für mich, ich habe mich immer sehr aufgehoben gefühlt“, so wird Luger von „Bild“ zitiert.

Er bringt auch sein Alter ins Spiel: „Im Oktober werde ich 75 Jahre alt und da möchte ich noch einmal Neues wagen, einfach freier in meinen Möglichkeiten und Entscheidungen sein, mehr Theater spielen oder vielleicht auch in andere Rollenfiguren schlüpfen. Und ich möchte gern mehr Zeit für meine Frau, meine Kinder und Enkelkinder haben. Wenn ich zu neuen Ufern aufbreche, dann meine ich damit auch, dass ich meiner Segel-Leidenschaft mehr nachgehen kann. Ich bin sehr gespannt darauf, was mich in meinem letzten Lebensabschnitt noch erwarten wird.“

Der Termin und der Serientod von Hans Beimer

Die ARD teilte mit, dass Hans Beimer in der Folge 1685 „Die Ruhe nach dem Sturm“ sterben wird, die am 2. September um 18.50 Uhr ausgestrahlt wird. Sein Abgang soll überraschend sein, die Todesumstände verrät der Sender jedoch nicht.

70. Schwarzwaldklinik Dr. Brinkmann (Klausjürgen Wussow) Wenn Klaus Brinkmann mit sonorer Stimme am Frühstückstisch für alle Probleme eine Lösung offerierte, flogen ihm nicht nur die Herzen älterer Semester zu. Klausjürgen Wussow verkörperte in den 80er-Jahren den Professor der "Schwarzwaldklinik" so glaubhaft, dass komplette Busladungen ihn im Glottertal ausfindig zu machen versuchten Foto: ZDF. All rights reserved.  Fotostrecke: Die 70 besten Serienhelden