Nach 33 Jahren: Hans Beimer stirbt in der Lindenstraße

Nach gut 33 Jahren in der Rolle des Hans Beimer feierte der Joachim Luger am Sonntagabend seinen Serienabschied in der „Lindenstraße“. Das passierte in der 1685. Folge zugleich recht pompös mit entsprechender Streichmusik– und irgendwie doch recht unspektakulär: Der an Parkinson erkrankte Senior entschläft friedlich.

So stirbt Hans Beimer in der „Lindenstraße“:

Weiterlesen Lindenstraße: Mutter Beimer ist fertig wegen des Todes von Hans Beimer In einem offenen Brief nimmt Marie-Luise Marjan alias Helga Beimer Abschied von Hans Beimer – die Serienfigur ereilt der Tod Nach einem zutiefst gefühligen Streit im Wald und der anschließenden Friedensschließung mit seiner ehemaligen Frau Helga, gespielt von Marie-Luise Marjan, fand das ältere Ex-Paar im Regen zurück zur Straße, wo auch Beimers aktuelle Ehefrau Anna, verkörpert von Anna Ziegler, ihren Mann in die Arme schloss. Zuvor suchte Vater Beimer seine Nachbarin, die sich auf der Suche nach ebendiesem am Knöchel verletzte.

70. Schwarzwaldklinik Dr. Brinkmann (Klausjürgen Wussow) Wenn Klaus Brinkmann mit sonorer Stimme am Frühstückstisch für alle Probleme eine Lösung offerierte, flogen ihm nicht nur die Herzen älterer Semester zu. Klausjürgen Wussow verkörperte in den 80er-Jahren den Professor der "Schwarzwaldklinik" so glaubhaft, dass komplette Busladungen ihn im Glottertal ausfindig zu machen versuchten Foto: ZDF. All rights reserved.  Fotostrecke: Die 70 besten Serienhelden

Während das Trio unter einer Hütte auf Hilfe wartete, wurde Hans Beimer langsam schläfrig. Mit den Worten „Das ist kein Ende, das ist erst der Anfang“ sackte der alte Herr in sich zusammen. In den letzten Sekunden der Episode will seine Frau ihn wecken, muss aber geschockt feststellen, dass „Papa Beimer“ nicht mehr am Leben ist. Erst am folgenden Sonntag wird klar werden, wie die anderen Charaktere auf den Tod des Urgesteins reagieren werden.

Mit dem Serientod seiner prägenden Rolle hört für Joachim Luger jedoch nicht die Schauspielkarriere auf. So will der 74-Jährige sich in Zukunft auf das Theaterspielen konzentrieren, so Luger in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.