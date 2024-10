Linkin Park live in Deutschland 2025: Tickets, Termine, Vorverkauf?

Große Neuigkeiten für Linkin-Park-Fans. Die Band um Neu-Sängerin Emily Armstrong und Boss Mike Shinoda wird 2025 wieder Live-Auftritte in Deutschland absolvieren. Das teilte der neue Schlagzeuger der Formation, Colin Brittain, in einem Instagram-Livestream vor dem Konzert in Seoul am 28. September 2024 mit (hoffentlich wird er jetzt nicht gefeuert!). Anlass war ein Q+A mit Fans.

Brittain sagte in seiner Fragerunde, dass Linkin Park keine Solo-Konzerte geben, sondern auf deutschen Festivals zu sehen sein werden. „Ja, wir werden nächstes Jahr auf ein paar deutschen Festivals spielen. Aber ich kann euch nicht sagen, auf welchen, da ich es noch nicht weiß“, so der Schlagzeuger ab Zeitmarke 16:37.

„Metal Hammer“ weist bei aller Geheimniskrämerei darauf hin, dass Rock am Ring und Rock im Park das Rennen machen könnten. Bei der ersten Band-Welle waren Linkin Park nicht dabei. Aber ein dritter Headliner für das Zwillings-Festival steht noch aus.

Colin Brittain auf YouTube:

Außerdem sagte Brittain, dass Linkin Park noch mehr unveröffentlichte Songs parat haben: „Es gibt auch ein paar neue Songs, die wir noch nicht veröffentlicht haben und die vielleicht nächstes Jahr rauskommen — oder auch nicht. An denen arbeiten wir noch, sie sind fantastisch.“

Neues Tourvideo

Linkin Park haben in einem neuen Tourvideo außerdem Einblicke in ihre „From Zero“-Konzertreise geteilt. Der Clip zum Tourauftakt im KIA Forum in Los Angeles lässt ausschließlich die Roadcrew zu Wort kommen.

Darin findet sich zwar ziemliches Promogeschwafel. „Auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt sentimental klinge: Dies ist die beste Tour, auf der ich jemals für eine Band gearbeitet habe“, sagt ein Mitarbeiter, sichtlich aufgelöst. Bevor er anfängt zu „weinen“, gibt es eine gütige Abblende.

Aber es gibt auch interessante Facts. Etwa, dass die Licht- und Soundanlage von Linkin Park, die über ihrer Rundbühne in den Arenen installiert ist, 90.000 Kilogramm, also 90 Tonnen wiegt. Darunter, fast klein, die Band, die der Technik vertraut.

Linkin Park auf YouTube:

„Behind the Crown“ heißt das rund vierminütige Video. Eine Anspielung auf „Heavy is the Crown“, die neue Single und erste Single der Band mit Emily Armstrong. Man sieht die Musiker den ebenso neuen Song „The Emptiness Machine“ performen, sowie den Gang Armstrongs (mit Kaffeebecher in der Hand) und Mike Shinodas auf die Bühne.

„Es braucht ein unglaubliches Team“

„Die From Zero World Tour von LINKIN PARK ist eine Heimkehr für die Band, die Crew und ihre Fans“, heißt es im Text zum Video. „Einige Crew-Mitglieder sind seit Jahrzehnten bei der Band, andere lernen gerade erst dazu, aber eines ist sicher – es braucht ein unglaubliches Team, um das zu schaffen! Sehen Sie sich an, wie die Crew von Linkin Park, vom Tontechniker bis zum Tourmanager, uns zeigt, wie Linkin Parks Live-Momente entstehen.“

Wird es 2025 die Gelegenheit geben, Linkin Park erneut live zu erleben? Bislang ist das noch nicht klar. Nach und nach gibt es weitere Tourtermine. Aber ob Shinoda, Armstrong und Kollegen auch hierzulande, nach Hamburg, die „From Zero“-Konzerte fortsetzen, steht noch in den Sternen.

Falls sie Open Air und mit Rundbühne spielen sollten, wird die Installation von 90 Tonnen Licht- und Soundanlage über den eigenen Köpfen sicher etwas schwerer zu bewerkstelligen sein …