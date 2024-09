So war es bei Linkin Park in London: Setlist, Videos, Fotos, Reaktionen

Im Rahmen ihrer „From Zero World Tour“ spielten Linkin Park am Dienstag, den 24. September, ein Konzert in der O2-Arena in London. Wie schon bei ihrer Show in Hamburg einige Tage zuvor legte sich die Band mächtig ins Zeug und brachte die Halle zum Beben.

Bei ihrem größten Hit „In the End“ sang das gesamte Publikum mit.

Auch die Comeback-Single „The Emptiness Machine“ kam bei den Zuschauer:innen scheinbar gut an.

Als Zugabe gab es dann noch die zweite Neuveröffentlichung „Heavy Is The Crown“.

Die Setlist vom Auftritt Linkin Parks in London:

Somewhere I Belong

Crawling

Lying From You

Points of Authority

New Divide

The Emptiness Machine

The Catalyst

Burn It Down

Waiting for the End

Castle of Glass

Keys to the Kingdom

Given Up

One Step Closer

Lost

Breaking the Habit

What I’ve Done

Leave Out All the Rest

My December

Friendly Fire

Numb

In the End

Faint

Zugaben:

Papercut

Heavy Is the Crown

Bleed It Out

Stimmen zum Auftritt überwiegend positiv

Von Seiten britischer Medien gab es zum Auftritt Linkin Parks wohlwollendes Feedback. „The Guardian“ schrieb: „Die gesamte Show ist unglaublich ausgefeilt und für große Räume konzipiert, aber die raue Emotion hinter der Musik wird nie verwässert.“ Zur Performance von Lead-Sängerin Emily Armstrong äußerte sich „The Independent“ folgendermaßen: „Wenn Armstrong den Mund aufmacht, wird schnell klar, warum sie hier ist: Ihre Stimme ist zuckersüß und kernig und verhindert, dass die Band mit einer weicheren Sängerin in ihren neuen Pop-Rock abrutscht.“

Kontroverse um Emily Armstrong kein Thema

Zwischen den Liedern richteten sich die LP-Mitglieder selten das Wort an ihr Publikum. Mike Shinoda bedankte sich bei den Fans, die „von Anfang an in unserer Ecke waren“. Doch ein Statement zu der öffentlichen Kritik an Armstrong blieb aus.