Linkin Park kommen nach Brasilien, und klar, die Brasilianer flippen aus

Linkin Park haben die Wünsche ihrer lateinamerikanischen Fans erhört – also zumindest erstmal die Wünsche ihrer Fans aus Kolumbien und Brasilien. Während der Termin in Bogota (11. November) schon feststand, gibt es für Brasilien bislang weder Termin noch Ort. Aber auf Instagram hat die Band zumindest angekündigt, dass sie dem Land einen Tourbesuch abstatten wird.

Das reicht schon aus, um die Fans überschäumen zu lassen. „Nós Vamos“, „wir gehen hin“, schreiben Linkin Park auf Instagram. Dazu ein Clip, der eine Menge ekstatischer Fans, die, dem Chor nach zu urteilen, „Come to Brasil“ ruft.

Linkin Park auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Ich habe mir alle eure Nachrichten angeschaut. Erinnere mich, wie alle brasilianischen Fans unter jedem Post danach gefragt haben! Freu mich so für euch!!!! 😍😍😍🇧🇷“, schreibt ein Follower.

Die nächsten Tage bringen sicher mehr Klarheit.

Emily Armstrong bedankt sich bei deutschen Fans:

Ein Blick ins Publikumsdunkel, schwach erhellt durch Handylichter … mit einem nächtlich wirkenden Foto hat Emily Armstrong sich beim Hamburger Publikum für einen großen Konzertabend (Sonntag, 22. September 2024) bedankt.

Auf Instagram hat die Linkin-Park-Sängerin Bilanz vom Abend in der Barclays-Arena gezogen. „I am completely infatuated with you, Germany ❤️‍🔥 Thank you for an amazing few days and the #1 single. The feeling is mutual!!“ – „Ich bin total in dich verknallt, Deutschland ❤️‍🔥. Danke für ein paar tolle Tage und die #1 Single. Das Gefühl beruht auf Gegenseitigkeit!!

Emily Armstrong auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Armstrong, die große Teile des Auftritts im pinken Trikot der Fußball-Nationalelf absolvierte, bedankt sich also auch für den Nummer-eins-Hit, den Linkin Park hierzulande mit „The Emptiness Machine“ in den Singles-Charts einfuhren.

Linkin Park: Emily Armstrong, die Null im Nationalelf-Trikot

Das pinkfarbene Nationalelf-Trikot zur Euro 2024 wurde in den ersten zehn Minuten von Netz-Trollen ausgelacht („wie woke, haha!“). Sann wurden alle ziemlich schnell still. Das Hemd entwickelte sich zum absoluten Verkaufsschlager, DFB und Hersteller Adidas jubelten. Irgendwann war das Leibchen in den Erwachsenengrößen, zumindest mit Beflockung, sogar vergriffen.

Die 1 stand für Manuel Neuer, die 8 für Toni Kroos. Und für wen steht die Null? Ab jetzt vielleicht für Emily Armstrong. Die neue Linkin-Park-Sängerin trug beim Hamburg-Konzert der Band am gestrigen Sonntag (22. September) das Nationalelf-Trikot. Ob die Amerikanerin Fußball- beziehungsweise Soccer-Fan ist, ist nicht bekannt. Sicher sind Fußballhemden ein sehr einfaches Mittel, mit dem jeweiligen Landespublikum zu bonden. Bono hat das schon getan, in Brasilien, Robert Smith in Mexiko.

Armstrong präsentierte sich als Null

Armstrong präsentierte sich als Null. War sicherlich nicht in Bezug auf ihre Sportlichkeit gemeint, sondern ein Nod zum kommenden Linkin-Park-Album „From Zero“, das im November erscheint.