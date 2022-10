Lisa goes Manga: Halloween-Special der Simpson parodiert den Anime „Death Note“

In der diesjährigen Ausgabe der jährlichen „Treehouse of Horror“-Episoden der Simpsons – die immer zu Halloween ausgestrahlt werden – wird der Manga- und Animeklassiker „Death Note“ parodiert. Am Montag (25. Oktober) erschien vorab ein 41-sekündiger Clip und am Dienstag (26. Oktober) drei Screenshots dazu. Lisa Simpson findet darin das gleichnamige „Death Tome“, ein Buch, welches einem erlaubt, Menschen umzubringen, indem man ihren Namen hinein schreibt.

In dem Twitter-Clip sieht man eine Anime-Version von Lisa Simpson durch die Straßen einer anscheinend japanischen Großstadt gehen. Dann fällt das „Death Tome“ plötzlich vom Himmel und genau vor Lisa Simpsons Füßen. Dadurch wird sie in ihrem inneren Monolog über die Widerlichkeit der Menschen und dem bevorstehenden Ende der menschlichen Existenz unterbrochen – und beginnt in dem Buch zu lesen. „Jede Person, deren Name in das DEATH TOME geschrieben wurde, wird dem Tod gegenübertreten …und sterben“, steht als erste Regel im Buch. Bevor der Clip endet, hört man Lisa noch sagen: „Das ist offensichtlich ein dummer Scherz.“

The first clip from ‘The Simpsons’ parody of ‘DEATH NOTE’ has been released.

It is animated by DR Movie who also worked on the original series. pic.twitter.com/mmM7IbXc6K

