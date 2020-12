Die 10 besten Film-Parodien bei den „Simpsons“

Sechs Jahre nachdem David Fincher mit „Gone Girl“ die Kinokassen klingeln ließ, kommt nun endlich ein neuer Film (und nicht nur eine Serie) von ihm. Statt auf großer Leinwand werden aber die meisten „Mank“ via Netflix zu sehen bekommen.

Nach der Netflix-Serie „Mindhunter“ ist David Fincher endlich mit einem Film zurück. Einen ersten Trailer zu „Mank“ gibt es hier zu sehen. https://www.youtube.com/watch?v=aSfX-nrg-lI Zum Inhalt: Drehbuchautor und Alkoholiker Herman J. Mankiewicz (gespielt von Gary Oldman), von allen nur Mank genannt, schreibt an einem Skript zum Film „Citizen Kane“, der später in die Kinogeschichte eingehen wird. Doch bis es so weit ist wird der Autor immer wieder von Problemen verschiedenster Art heimgesucht. Konflikte mit dem exzentrischen Regisseur Orson Welles (Tom Burke) oder auch mit dem kaum weniger selbstbezogenen Verleger William Randolph Hearst (Charles Dance) halten Mank wieder und wieder vom Schreiben…